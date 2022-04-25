SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Takımı görenleri heyecan basıyor! Enes Ünal'ı Liverpool istiyor...

Takımı görenleri heyecan basıyor! Enes Ünal'ı Liverpool istiyor...

25.04.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük takımları arasında gösterilen Liverpool, La Liga'da Getafe formasıyla bu sezon kendinden sıkça söz ettiren milli futbolcu Enes Ünal ile ilgileniyor. Yıldızlar karması bir kadrosu bulunan Liverpool, Enes Ünal'ı Firmino'nun yerine forvette düşünüyor.

Takımı görenleri heyecan basıyor! Enes Ünal'ı Liverpool istiyor...
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City ile şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

MİNAMİNO VE ORİGİ İLE YOLLAR AYRILACAK

newFile-1

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Merseyside ekibi, sezon sonunda Takumi Minamino ve Divock Origi ile yolların ayrılması durumunda yerine getirilecek isimleri de yavaş yavaş belirledi.

EN UYGUN İSİM ENES ÜNAL

9eb33c895e18498f844d3c9abc96f875

Liverpool'un, Darwin Nunez dışında şu anki sistemine en uygun ismin ise La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen ve bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan milli futbolcu Enes Ünal'ın olduğu ifade edildi. Haberde, Enes Ünal'ın teknik direktör Jürgen Klopp'un gegenpressing sistemine daha çok uyduğu; ayrıca patlayıcı, hızlı ve hava hakimiyeti özelliklerinin olduğundan bahsedildi.

BENZEMA'NIN ARDINDAN EN ÇOK GOL ATAN OYUNCU

4df18697c54543b18811719f15b8aa14

Enes Ünal, İspanya Ligi'nde bu sezon attığı 15 gol ve 1 asistle Karim Benzema'nın ardından en çok gol atan oyuncular arasında yer alıyor. Başarılı oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam ediyor. Bilindiği üzere, milli futbolcu 2015 yılında Bursaspor forması giyerken Manchester City'ye transfer olmuş ve ilk yurt dışı deneyimini bu kulüpte yaşamıştı. İngiliz ekibi daha sonra Ünal'ı; Genk, Nac Breda ve Twente gibi takımlara kiralık olarak vermişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Liverpool şampiyonluğu istiyor!Liverpool şampiyonluğu istiyor!
Resmen dalga geçtiler! Kerem Aktürkoğlu'na komik rakam...Resmen dalga geçtiler! Kerem Aktürkoğlu'na komik rakam...
Fenerbahçe açıkladı, yıldız ismin ayağı kırıldı!Fenerbahçe açıkladı, yıldız ismin ayağı kırıldı!
Anahtar Kelimeler:
Liverpool
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a çok sert tepki

Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a çok sert tepki

Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!

Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!

1.5 Milyar Lira! Galatasaray zengin oluyor...

1.5 Milyar Lira! Galatasaray zengin oluyor...

Resmen dalga geçtiler! Kerem Aktürkoğlu'na komik rakam...

Resmen dalga geçtiler! Kerem Aktürkoğlu'na komik rakam...

Ve beklenen oldu! Göztepe satılıyor! Abramovich...

Ve beklenen oldu! Göztepe satılıyor! Abramovich...

Beşiktaş bombaları patlatıyor! Daha lig bitmeden 5 isimle el sıkıştılar

Beşiktaş bombaları patlatıyor! Daha lig bitmeden 5 isimle el sıkıştılar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kazancı dudak uçuklattı! “Flört etmeyi öğretiyorum”

Kazancı dudak uçuklattı! “Flört etmeyi öğretiyorum”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Ölümünü tam bir yıl önceden planlamıştı!

Ölümünü tam bir yıl önceden planlamıştı!

Mide bulandıran olay! Çocukların gözü önünde kediye tecavüz etti

Mide bulandıran olay! Çocukların gözü önünde kediye tecavüz etti

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.