SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Takımı sahayken kalp krizi geçirdi! Ünlü teknik adam hayatını kaybetti, oyuncuları sinir krizi geçirdi

Sırbistan Süper Ligi'nde büyük bir trajedi yaşandı. FK Radnicki 1923’ün 44 yaşındaki teknik direktörü Mladen Zizovic, Mladost Lucani maçı sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Futbolcuların şok yaşadığı maç iptal edildi.

Takımı sahayken kalp krizi geçirdi! Ünlü teknik adam hayatını kaybetti, oyuncuları sinir krizi geçirdi
Berker İşleyen

Sırbistan Süper Ligi’nde herkesi çok üzen bir olay yaşandı. Ülkenin önde gelen kulüplerinden FK Radnicki 1923’ün teknik direktörü Mladen Zizovic, takımının Mladost Lucani ile oynadığı maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Takımı sahayken kalp krizi geçirdi! Ünlü teknik adam hayatını kaybetti, oyuncuları sinir krizi geçirdi 1

Sırbistan Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre, 44 yaşındaki Bosna Hersekli teknik adam karşılaşmanın 22. dakikasında aniden yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Takımı sahayken kalp krizi geçirdi! Ünlü teknik adam hayatını kaybetti, oyuncuları sinir krizi geçirdi 2

Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Zizovic, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

OYUNCULAR DEVAM EDEMEDİ

Takımı sahayken kalp krizi geçirdi! Ünlü teknik adam hayatını kaybetti, oyuncuları sinir krizi geçirdi 3

Yaşanan bu durum sonrası futbolculardan bazıları çok etkilenirken maç iptal edildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konyaspor, Recep Uçar ile yollarını ayırdıKonyaspor, Recep Uçar ile yollarını ayırdı
"Messi mi daha iyi sen mi?" Cristiano Ronaldo yıllardır beklenen soruya ilk kez cevap verdi!"Messi mi daha iyi sen mi?" Cristiano Ronaldo yıllardır beklenen soruya ilk kez cevap verdi!
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Teknik Direktör Sırbistan son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.