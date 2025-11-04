Takımı sahayken kalp krizi geçirdi! Ünlü teknik adam hayatını kaybetti, oyuncuları sinir krizi geçirdi

Sırbistan Süper Ligi’nde herkesi çok üzen bir olay yaşandı. Ülkenin önde gelen kulüplerinden FK Radnicki 1923’ün teknik direktörü Mladen Zizovic, takımının Mladost Lucani ile oynadığı maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Sırbistan Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre, 44 yaşındaki Bosna Hersekli teknik adam karşılaşmanın 22. dakikasında aniden yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Zizovic, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

OYUNCULAR DEVAM EDEMEDİ

Yaşanan bu durum sonrası futbolculardan bazıları çok etkilenirken maç iptal edildi.