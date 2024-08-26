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Takımına resti çekti! 'Galatasaray'a gitmek istiyorum' İşte Cimbom'un yeni sol beki...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.08.2024 10:12
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Geçtiğimiz iki sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sol bekte arayışlara devam eden sarı - kırmızılılar, Derrick Köhn yerine takviye için Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek sonuç bekleniyor. İşte detaylar...

Michy Batshuayi, Gabriel Sara ve son olarak Elias Jelert'i kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı - kırmızılılarda geçen sezonun devre arası kadroya dahil edilen ancak bekleneni bir türlü veremeyen Derrick Köhn yerine sol bek arayışları sürüyor.

TRANSFER İÇİN DEVLER LİGİ BEKLENİYOR

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Sol bek takviyesi için Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek sonucu bekleyen Cimbom, transferde limit açabilmek için gruplara kalmayı bekliyor.

Devler Ligi'ne adım atılması durumunda ilk etapta 25 milyon Euro'luk gelir elde edecek olan sarı-kırmızılıların transfer için limiti de açılacak.

GALATASARAY'I TERCİH ETTİ

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Sol bek için Galatasaray'ın rotasındaki isim ise Monaco'dan Ismail Jakobs. Everton'ın da teklif götürdüğü Jakobs, Şampiyonlar Ligi faktörüyle sarı-kırmızılıları tercih etti ve kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

BONSERVİSİ 8 MİLYON EURO

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Monaco cephesi, 25 yaşındaki Senegalli sol bekin bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirledi. Satın alma opsiyonlu formül üzerinde duran Galatasaray, ilk planda 1 milyon Euro kiralama bedelini gözden çıkardı.

YAKINDAN TAKİP EDİLDİ

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Monaco'nun Lyon'u 2-0 yendiği karşılaşmada performansı yakından takip edilen ve beğenilen Ismail Jakobs, futbol altyapısını Almanya'da aldı. Köln'de genç takımlarda yetişti... 1.85 boyundaki Jakobs, Galatasaray'ın bek rotasyonundaki isimlerden (Köhn-1.80, Jelert-1.78, Dubois-1.78) daha uzun.

PİYASA DEĞERİ

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Monaco ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

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Okan Buruk galatasaray Derrick Köhn
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