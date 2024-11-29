Takipçisi 'Nereni yaptırdın' diye sordu! İrem Derici'den bomba yanıt geldi! Sorduğuna bin pişman oldu...

Gerek özel hayatı gerek sosyal medya paylaşımları gerekse şarkılarıyla adından söz ettiren İrem Derici, takipçileriyle olan diyalogları da dikkat çekiyor. Argo konuşmalarına da alıştığımız Derici, bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.

Şu sıralar yalnız olan ve arkadaşlarıyla sık sık karşımıza çıkan Derici, Melih Kunukçu isimli dansçıyla yaptığı paylaşımlarla konuşulmuştu. İkilinin sevgili olduğu iddia edilse de Derici, bu iddiayı yalanlamıştı.

DERİCİ'DEN BOMBA YANIT!

Aylar önce Simge Sağın'ın sahnesindeki dans şovu ve Freddie Mercury'e benzerliğiyle dikkat çeken dansçı Melih Kunukçu'yla fotoğraf paylaşan İrem Derici'ye bir takipçisi "Yine allah bilir nereni yaptırdın İrem" yorumunu yaptı.

Bu yorumu gören ünlü şarkıcı da beklenmedik bir cevap verdi. "Ç..kümü kestirdim" diyen Derici bu yanıtıyla herkesi şoke etti.