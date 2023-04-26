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Takla atan hafif ticari araç hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

26.04.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atarak hurdaya döndüğü kazada iki kişi ağır yaralandı.

Takla atan hafif ticari araç hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale’de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ü. idaresindeki 71 ACD 542 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole takla attı. 112 Acil Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü E.Ü. ile yanında yolcu olarak bulunan O.A., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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