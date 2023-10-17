Takla atan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Muratlı-Kırkkepenekli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E. idaresindeki 22 KK 646 plakalı hafif ticari araç, Muratlı’dan Kırkkepenekli yoluna doğru hareket halindeyken yağmurdan kayganlaşan zeminin de etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Yaşanan kazada araç sürücüsü Y.E. olayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçtaki Mehmet Latif Ç., Ferhat Ç., Sercan Ç. ve İhsan S. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Y.E. tedavi olmayı ret ederken, diğer 4 yaralı ise olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Trafik ekipleri yol güzergahında trafik güvenliğini sağlarken, tek taraflı yaralamalı trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

