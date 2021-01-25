Takla atan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kırıkkale’de çevreyolu üzerindeki Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 06 FP 3248 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazadan sürücü A.K yara almadan kurtulurken, yaralanan yolcular M.K. ve C.A. ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

