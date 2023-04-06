Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Ankara-Samsun karayolu Kavak ilçesi Mahmutlu Sapağı yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AB 351 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Aykut Y. (23), yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan otomobil yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Sürücü ise ağır hasar alan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

