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Takla atan otomobili vatandaşlar düzeltti

23.12.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenler’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, beton kaldırıma çarptıktan sonra takla attı.

Kazada 1 kişi yaralandı. Takla atan aracı ise vatandaşlar düzeltti.
Kaza, Esenler Çifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 YT 0625 plakalı Opel Astra marka aracın sürücüsü Güngören istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki beton kaldırıma çarpan araç takla attı. Kazayı araç sürücüsü yara almadan atlatırken yan koltukta oturan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı trafik akışını tek şeride düşürdü. Kazadan dolayı bölgede yoğun trafik oluştu. Takla atan araç polis ekipleri ve vatandaşların çabalarıyla dört lastiğin üstüne getirildi. Aracın çekiciyle götürülmesinin ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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