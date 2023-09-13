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Taksicinin kapısını açması genç gazeteciyi hayattan kopardı

13.09.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de bisikletiyle sürüş halindeyken bir taksi şoförünün kapısını açmasının ardından kapıya çarpan ve ağır yaralanan gazeteci, 17 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 27 Ağustos günü Şükrüpaşa Mahallesi İlhami Ertem Caddesi üzerinde meydana geldi. TRT kameramanı ve Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğünde çalışan 39 yaşındaki genç gazeteci Berk Söylemez, elektrikli bisikletiyle ilerlerken bir taksinin açılan kapısına çarparak ağır yaralanmıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafatasında kırıklar olduğu ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Söylemez, ailesinin de isteği üzerine daha sonra İstanbul’daki Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede 17 gün boyunca yaşam savaşı veren Söylemez, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Edirne’de efendiliği ve yardımseverliğiyle bütün basın camiasının ve Edirneli vatandaşların sevgisini kazanan Söylemez, yarın öğle namazını müteakip Eski Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Daha önce ifadesi alınarak serbest bırakılan ve kazaya sebep olan taksi şoförü R.Ö. ise soruşturmaya bakan savcının talimatı ile yeniden gözaltına alındı.

“BASIN CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI VE SABIRLAR DİLİYORUM”

Sosyal medya hesapları üzerinden taziye mesajı yayınlayan Edirne Valisi Yunus Sezer de genç gazeteci Berk Söylemez’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Vali Sezer açıklamasında, “İlimizde Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve TRT kameramanı olarak görev yapan, basınımızın sevilen ismi Berk Söylemez’in geçirdiği trafik kazası nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi görmekte iken vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Berk kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, basın camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun inşallah” dedi.

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