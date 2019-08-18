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Taksim'de Pakistan-Afganistan meydan savaşı! Polis silah çekti

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.08.2019 17:23 | Son Güncelleme

İstanbul Taksim Talimhane’de Pakistan ve Afganistan uyruklu şahıslar güpegündüz makas ve bıçaklarla birbirine girdi. Olayda çok sayıda kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, tarafları ayıran polis ekipleri olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Talimhane’de meydana geldi. İddiaya göre Pakistan ve Afganistan uyruklu şahıslar Talimhane girişinde toplandı. Şahıslar henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tekme, tokat ve yumruklarla birbirine girdi. Kavganın daha da büyümesi üzerine taraflar yanlarında getirdikleri bıçak ve makaslarla saldırmaya başladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü meydan kavgasında her iki taraftan da çok sayıda şahıs vücudunu çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı halde kaçan şahıslar ise polis ekipleri tarafından bulundukları yerde yakalanarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

MEYDAN KAVGASI KAMERADA

Olaydan sonra şahıslarla polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucunda metro dahil meydanın çeşitli yerlerine kaçan 7 şüpheli, güven timlerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen zanlılar ardından polis merkezine götürüldü. Bıçak, makas, süpürge ve çekçeklerin çekildiği uçan tekmelerin havada uçuştuğu kavga kameralara yansıdı.

Polis ekipleri olay ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Taksim pakistan Afganistan kavga

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