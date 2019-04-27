Taksim Meydanı'nda kavga! 'Polis' diye bağırınca ortalık karıştı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan ve daha önce sevgili olan Fas uyruklu kişiler bir süre önce ayrıldı. Barışma teklifinin reddedilmesi üzerine adam, sevgilisi ile daha önce beraber çektirdiği fotoğrafı "işte evleneceğim kadın" yazarak sosyal medya hesabından paylaştı. Kadın, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı görünce eski sevgilisini buluşmaya çağırdı. Taksim Meydanı'nda buluşan eski sevgililer burada tartışmaya başladı. Kadın, adama sosyal medyada paylaştığı ve cep telefonundaki birlikte çektirdikleri fotoğrafları silmesini istedi. Adam fotoğrafları silmeyeceğini söyleyince aralarında kavga çıktı. Türkçe bilmeyen kadın çığlık atarak "polis telefon" diye bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar adamı kadının cep telefonunu çaldığını sanarak yakalayıp dövmeye başladı. Bu sırada kadının çığlıklarını duyup gelen bir polis araya girdi. Öfkeli kadın vatandaşların ve polisin tutuğu eski sevgilisine vurmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine takviye olarak gelen polis ekipleri eski sevgilileri ifadeleri için polis merkezine götürdü.

(DHA)

