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  4. Taksim’de trafik polisi, bayılan vatandaşın yanından bir an olsun ayrılmadı

Taksim’de trafik polisi, bayılan vatandaşın yanından bir an olsun ayrılmadı

03.11.2023 14:02 | Son Güncelleme:
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Taksim’de bir vatandaş yolda yürürken aniden fenalaştı.

Bayılan vatandaşın yardımına çevredekiler ve polis koşarken, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Trafik polisi yerde yatan şahsın yanından bir an olsun bile ayrılmazken, şapkası ile yerde yatan vatandaşın yüzünü güneşten koruması dikkat çekti.

Taksim Meydanı’nda meydana gelen olayda gezen bir vatandaş aniden fenalaşıp bayıldı. Yerde yatan 22 yaşındaki vatandaşın yardımıyla çevredeki vatandaşlar ve o esnada orada görev yapan trafik polisi yetişti. Bayılan vatandaşın başında bekleyen polis, şapkasını çıkarıp yerde yatan adamın yüzüne güneş gelmesini engelledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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