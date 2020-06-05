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Talas Belediyesi’nden güzel balkon ve bahçe etkinliği

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.06.2020 15:23 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi, 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası kapsamında balkon ve bahçe düzenleme etkinliği başlattı.Çevre bilincini geliştirmek ve kent peyzajına katkıyı teşvik etmek amacıyla ‘Çiçekler ve bitkilerle güzelleştirdiğiniz mekânlarınızı bizimle paylaşın, ödülünüzü alın’ sloganıyla başlatılan etkinlikte 4 ayrı kategoride ödül verilecek.

Talas Belediyesi’nden güzel balkon ve bahçe etkinliği

Talas Belediyesi, 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası kapsamında balkon ve bahçe düzenleme etkinliği başlattı.
Çevre bilincini geliştirmek ve kent peyzajına katkıyı teşvik etmek amacıyla ‘Çiçekler ve bitkilerle güzelleştirdiğiniz mekânlarınızı bizimle paylaşın, ödülünüzü alın’ sloganıyla başlatılan etkinlikte 4 ayrı kategoride ödül verilecek. Site/Apartman Bahçesi, Müstakil Ev Bahçesi, İşyeri Bahçesi ve Balkon kategorisinde düzenlenecek etkinliğe katılmak isteyenler, balkon veya bahçelerinin fotoğraflarını www.talas.bel.tr adresine gönderecekler. Talas ilçe sınırları içerisinde yaşayıp 18 yaşın üzerinde olan herkesin katılabileceği etkinliğe, 11 Haziran Perşembe günü saat 17.30’a kadar başvuru yapmak mümkün olacak. Fotoğraf üzerinden yapılan ilk değerlendirmenin ardından yerinde incelenmesi uygun görülen balkon ve bahçeler, değerlendirme heyeti tarafından gezilecek. Ödüle layık görülenler ise 17 Haziran Çarşamba günü www.talas.bel.tr adresinden ilan edilecek.
Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi, Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden veya 0531 421 25 25 numaralı telefondan alınabilecek.

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Kocasinan
Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Serçeönü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gökçen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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