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Talasgücü Belediyespor antrenörü Halil Aslan:

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.09.2020 16:59 | Son Güncelleme

Talasgücü Belediyespor antrenörü Halil Aslan, Koronavirüs salgınından ötürü amatör futbol maçlarının iptal edilmemesini istedi.Yeni sezonda yine Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de mücadele etmeye hazırlanan Talasgücü Belediyespor’da maçların oynanıp oynanmayacağının meraklı bekleyişi var.

Talasgücü Belediyespor antrenörü Halil Aslan:

Talasgücü Belediyespor antrenörü Halil Aslan, Koronavirüs salgınından ötürü amatör futbol maçlarının iptal edilmemesini istedi.
Yeni sezonda yine Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de mücadele etmeye hazırlanan Talasgücü Belediyespor’da maçların oynanıp oynanmayacağının meraklı bekleyişi var. Talasgücü Belediyespor antrenörü Halil Aslan, amatör maçların oynanmaması yönünde fikir beyan edilmesine tepkili. Halil Aslan, "Amatör futbolun içindeki paydaşların tek geçim kaynağı olan futbolumuzu elimizden almayın" serzenişinde bulundu.
Talasgücü Belediyespor antrenörü Halil Aslan, "Bilindiği üzere TFF amatör ligleri vaka artışlarından ve Covid-19 test ücretlerinin amatör kulüpler tarafından karşılanamayacağı düşüncesi ile oynatmak istememektedir. Hatta TASKK Başkanı Ali Düşmez, “Siz çocuğunuz olsa bu şartlarda gönderir misiniz” diye bir ifade kullanmıştır. Peki, profesyonel olarak oynayan çocuklarımıza veya teknik ve idari kadrolara bir şey olsa bunun vebalini kim ödeyecek. Burada anlamamız gereken bu virüs aşı bulunana kadar bitmeyecek. Öyle ise toplumun her kolu hayat mücadelesine devam ediyorsa amatör futbol paydaşları da hayatlarını devam ettirmek zorundalar. Bu işten evine ekmek götüren insanlar ne yapacak hiç düşünüyor muyuz acaba. Unutulmalıdır ki bu ülke çok büyük eğer haftada yaklaşık 700.000 test yapılıyorsa amatörler içinde devletimiz mutlaka bir çözüm bulur. Amatör futbolun içindeki paydaşların tek geçim kaynağı olan futbolumuzu elimizden almayın” dedi.

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