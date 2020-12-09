YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Talasgücü Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

Talasgücü Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.12.2020 10:01 | Son Güncelleme

Talasgücü Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, 2020-2021 futbol sezonu hazırlıklarına devam ediyor.

Talasgücü Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

Talasgücü Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, 2020-2021 futbol sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde günde tek idmanla çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertli hedef şampiyonluk. Ligler oynanacak gibi hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Talasgücü Belediyespor’un bir kulağı da Türkiye Futbol Federasyonunda. Güçlü bir kadro oluşturan Talasgücü Belediyespor ihtiyaç görülmesi halinde transfer yapacağı öğrenildi.
Kendi tesislerinde tam kadro hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertli takım hafta sonunu ise dinlenerek geçiriyor.

Talasgücü Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
06:09
Sabah
07:37
Öğle
12:35
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:46

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Beyza Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nur Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çisem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Hayat Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.