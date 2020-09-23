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Talas’ta 10 iş yeri daha açıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.09.2020 11:22 | Son Güncelleme

Talas’ta son dönemde 10 yeni iş yeri daha ruhsat alarak ticaret hayatına başladı.

Talas’ta 10 iş yeri daha açıldı

Talas’ta son dönemde 10 yeni iş yeri daha ruhsat alarak ticaret hayatına başladı. Böylece pandemi döneminde ilçe genelinde açılan toplam iş yeri sayısı 234’e yükseldi.
Koronavirüs salgınıyla yavaşlayan ticaret hayatı, kontrollü sosyal hayat dönemiyle birlikte canlanmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Talas Belediyesi’nden ruhsat alan kuruyemiş, bakkaliye, terzi, züccaciye, market, lokanta, spor salonu, hırdavat ürünleri satış yeri ve cam ürünleri satış yeri gibi çeşitli sektörlerden oluşan 10 yeni iş yeri daha ticari faaliyetine başlamış oldu.
Açılan yeni iş yerleri ile birlikte pandemi sürecinde Talas’ta faaliyete geçen işletme sayısı 234’e yükselmiş oldu.

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Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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Kocasinan
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