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Talas’ta 991 çift aile oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.01.2021 12:30 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi nikâh memurluğu tarafından 2020 yılında toplam 991 nikâh akdi gerçekleştirildi.

Talas’ta 991 çift aile oldu

Talas Belediyesi nikâh memurluğu tarafından 2020 yılında toplam 991 nikâh akdi gerçekleştirildi. Bu rakam, pandemi olmasına rağmen önceki yılı geride bıraktı.
2020 yılında çiftlerin en çok tercih ettikleri aylar Temmuz ve Ağustos oldu. Bu iki ayda toplam 365 nikâh kıyıldı. 204 ile en çok nikâh Temmuz ayında kıyılırken 161 nikâhla onu Ağustos ayı takip etti. En az nikâh kıyılan ay ise koronavirüs salgınının başladığı Mart ayını da geride bırakarak 42 ile Ocak ayı oldu. Salgının baş gösterdiği Mart ayında ise nikâh sayısı 60 olarak gerçekleşti.
2020 yılı, koronavirüs salgınına rağmen kıyılan nikâh sayısında 2019’u geçti. 2019 yılında toplam 970 çift evliliğe ilk adımı atmıştı. Talas Belediyesi, aldığı tedbirlerle vatandaşların güvenli şekilde nikâh işlemlerini yapabilmelerine imkân sağladı. Tablakaya Mahallesi’ndeki Nikâh Salonu’nun bahçesinde oluşturulan açık alanda pandemi kurallarına uygun olarak nikâhlar kıyıldı.

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