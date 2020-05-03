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Talas’tan evde kalanlara özel Ramazan etkinliği

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.05.2020 11:03 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda evde kalan vatandaşlar için özel Ramazan etkinliği düzenledi.

Talas Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda evde kalan vatandaşlar için özel Ramazan etkinliği düzenledi. Cadde ve sokakları gezen tur otobüsüyle ilahiler, semazenler ve Hacivat-Karagöz gösterisi vatandaşlara farklı bir gece yaşattı.
Talas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe sakinlerini yalnız bırakmadı. Salgın boyunca yaptığı temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanında evde kalanlara yönelik kitap hediyesi, maske ve 65 yaş üstü vatandaşlara aromatik bitki sepeti dağıtımı gibi dikkat çeken faaliyetlere bir yenisi daha eklendi.
Belediye tarafından düzenlenen gezi otobüsüyle on bir ayın sultanı Ramazan için etkinlikler hazırlandı. Canlı performansla ilahiler, sema gösterileri ve tasavvuf musikisi ile Türk Sanat Müziğinin birbirinden güzel eserlerinin seslendirildiği etkinlik, Bahçelievler Mahallesinde başladı. Saz eserlerinin yanında Hacivat ve Karagöz ikilisi de evlerdeki vatandaşları selamladı.
İftardan sonra başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden etkinliğine vatandaşlar da balkon ve pencerelerinden eşlik etti. Bayraklar açıp alkışlarla etkinliğe dahil olan vatandaşlar, Talas Belediyesi’nin yine farklı ve güzel bir etkinlik ile kendilerini yalnız bırakmadığının altını çizerek Başkan Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.
Büyük ilgi gören etkinlik, Ramazan ayı boyunca devam edecek ve her gece bir mahallede vatandaşlara farklı bir gece yaşatacak.

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