MAGAZİN

Talat Bulut'a bir taciz iddiası daha!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.09.2018 14:46 | Son Güncelleme

Başrolünü oynadığı 'Yasak Elma' dizisinin setinde kostüm asistanını taciz ettiği iddiasıyla suçlanan fakat yeterli delil elde edilemediği için 'takipsizlik' kararı verilen Talat Bulut hakkında bir taciz iddiası daha gündeme geldi.

Talat Bulut'a bir taciz iddiası daha!

Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programının ihbar hattına gelen mesaj, herkesi şoke etti. Programın sunucusu Ece Erken'in canlı yayında okuduğu mesajda şu ifadeler yer aldı:

  • Merhabalar Ece ve Bircan Hanım. Talat Bulut 5-6 sene önce bir alışveriş merkezine mağaza projelendirmesi için giden kız kardeşimi sözle taciz etmiş. Hatta ertesi gün tekrar aynı mağazaya giderek yine aynı davranışlarına devam ediyor.

'KOŞARAK TACİZ ETMİŞ'

  • Kardeşimin işi bitene kadar civarda oyalanmış. Otoparka indiğinde de arkasından koşarak taciz etmiştir. Koşmak abartılı diye düşünmeyin. Gerçekten durum böyle.

'BUNLAR NASIL İSPATLANABİLİR?'

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Talat Bulut taciz Beyaz TV söylemezsem olmaz

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