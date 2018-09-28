Talat Bulut'a bir taciz iddiası daha!

Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programının ihbar hattına gelen mesaj, herkesi şoke etti. Programın sunucusu Ece Erken'in canlı yayında okuduğu mesajda şu ifadeler yer aldı:
- Merhabalar Ece ve Bircan Hanım. Talat Bulut 5-6 sene önce bir alışveriş merkezine mağaza projelendirmesi için giden kız kardeşimi sözle taciz etmiş. Hatta ertesi gün tekrar aynı mağazaya giderek yine aynı davranışlarına devam ediyor.
'KOŞARAK TACİZ ETMİŞ'
- Kardeşimin işi bitene kadar civarda oyalanmış. Otoparka indiğinde de arkasından koşarak taciz etmiştir. Koşmak abartılı diye düşünmeyin. Gerçekten durum böyle.
'BUNLAR NASIL İSPATLANABİLİR?'
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