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Talat Bulut dizi setlerinin durma nedenini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 14:17 | Son Güncelleme

Oyuncu Talat Bulut, sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden Türkiye'deki dizi sektörünün neden dünyaya açılamadığını çözdüğünü söyledi.

Kadrosunda yer aldığı Yasak Elma dizisinin çekimleri koronavirüs yüzünden durdurulan ve kısa bir süre önce dizinin sezonu kapattığı belli olan Talat Bulut, sosyal medya hesabından çektiği bir video ile değerlendirmede bulundu. Koronavirüsü salgını günlerinde gündemden uzak kalmayan ve çektiği videolarla dikkatleri üzerine çeken Bulut, bu defa da Türk dizi sektörünün sorunlarından bahsetti.

Salgın günlerinde bol bol bilimsel kitap okuduğunu söyleyen Bulut, dizi setlerinin durmasının ardındaki nedenin Hollywood sineması olduğunu söyledi.

Corona virüsü günlerinde yaşanan sorunlardan bahseden Talat Bulut, paylaştığı bu video ile çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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