MAGAZİN

Talat Bulut: 'Her şeye inat Yasak Elma setindeyim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.09.2018 19:40 | Son Güncelleme

Taciz davasında takipsizlik kararı kesinleştikten sonra başrol oynadığı Yasak Elma dizisine devam edeceği kesinleşen Talat Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meydan okudu.

Talat Bulut: 'Her şeye inat Yasak Elma setindeyim'

Talat Bulut'un başrol oynadığı Yasak Elma dizisinin setinde kostüm asistanı olarak görev yapan Özge Şimşek, oyuncunun 31 Mayıs'ta dizi setinde kendisini taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonrasında hakkında takipsizlik kararı çıkan Talat Bulut, ''Bazen ayrılıklarda, özlem duyarsınız, kokusunu hatırlarsınız burnunuzun direği sızlar. Özlemle merhaba canlar. Bu sızıyı azaltan avukatıma teşekkür ederim'' demişti.

Talat Bulut dizi ekibinin tepkisine rağmen çekimlere başladı. Dizi setinden renkli kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

'BEN BURADAYIM'
Talat Bulut Instagram hesabından paylaştığı bir video ile taciz iddialarına dizi setinden yanıt verdi.

Talat Bulut paylaştığı videoda, ''Merhaba herkese. Ben de Yasak Elmayı gerçekleştirmek için burdayım. Pardon ya ben zaten burda değil miydim? Hiçbir yere gitmedim ki…'' ifadelerini kullandı.

PARTNERKorkunç senaryo! Git gide büyüyecekKorkunç senaryo! Git gide büyüyecek
Cansu Taşkın'dan dekolte şov!Cansu Taşkın'dan dekolte şov!
Kim Kardashian siyasete mi atılıyor?Kim Kardashian siyasete mi atılıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Talat Bulut yasak elma

En Çok Okunan Haberler

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Denizlispor Başkanı Necip İrdem ve ailesinin olduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi!

Denizlispor Başkanı Necip İrdem ve ailesinin olduğu otomobile silahlı saldırı düzenlendi!

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özge Ulusoy'dan ‘uzuv’ çıkışı: 'Takılacak başka uzuv kalmadıysa…'

Özge Ulusoy'dan ‘uzuv’ çıkışı: 'Takılacak başka uzuv kalmadıysa…'

Gülriz Sururi, bikinili pozlarını paylaşma nedenini açıkladı

Gülriz Sururi, bikinili pozlarını paylaşma nedenini açıkladı

Erol Köse'den Cem Yılmaz'ı kızdıracak sözler!

Erol Köse'den Cem Yılmaz'ı kızdıracak sözler!

Cansu Taşkın'dan dekolte şov!

Cansu Taşkın'dan dekolte şov!

Kim Kardashian siyasete mi atılıyor?

Kim Kardashian siyasete mi atılıyor?

Haluk Levent, kurtardığı ’Ferdinand’ ile buluştu

Haluk Levent, kurtardığı ’Ferdinand’ ile buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.