Talat Bulut: 'Her şeye inat Yasak Elma setindeyim'

Talat Bulut'un başrol oynadığı Yasak Elma dizisinin setinde kostüm asistanı olarak görev yapan Özge Şimşek, oyuncunun 31 Mayıs'ta dizi setinde kendisini taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonrasında hakkında takipsizlik kararı çıkan Talat Bulut, ''Bazen ayrılıklarda, özlem duyarsınız, kokusunu hatırlarsınız burnunuzun direği sızlar. Özlemle merhaba canlar. Bu sızıyı azaltan avukatıma teşekkür ederim'' demişti.

Talat Bulut dizi ekibinin tepkisine rağmen çekimlere başladı. Dizi setinden renkli kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

'BEN BURADAYIM'

Talat Bulut Instagram hesabından paylaştığı bir video ile taciz iddialarına dizi setinden yanıt verdi.

Talat Bulut paylaştığı videoda, ''Merhaba herkese. Ben de Yasak Elmayı gerçekleştirmek için burdayım. Pardon ya ben zaten burda değil miydim? Hiçbir yere gitmedim ki…'' ifadelerini kullandı.



