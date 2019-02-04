Talat Bulut kendisini tacizle suçlayan Hande Ataizi'ne sitem etti

Hande Ataizi, 19 yıl önce Talat Bulut'un kendisini taciz ettiğini iddia etmiş, geçtiğimiz günlerde telefonla bağlandığı programda da "Ben öyle bir şey demedim, gazeteciler yaptı" demişti. Talat Bulut'ta telefonla bağlandığı 2. Sayfa programında Ataizi'ye sitem etti.

"BEN DEMEDİM, GAZETECİLER YAPTI"

Geçtiğimiz günlerde Ali Eyüboğlu'nun sunduğu Magazin Noteri programına telefonla bağlanan Hande Ataizi çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Talat Bulut tarafından 20 yıl önce film çekimleri için gittiği Van'da taciz edildiğini iddia eden Ataizi bu kez 'ben öyle bir şey demedim, o haberi gazeteciler yaptı' açıklamasında bulundu.

"NEDEN İFTİRA ATTIN?"

Hande Ataizi'nin bu açıklamalarının ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına Talat Bulut telefonla bağlandı. Talat Bulut, Hande Ataizi'ye olan tepkisini şu sözlerle dile getirdi: Bu kişinin söyledikleri üzerinde yorumlar yapıldı, suçlamalar yapıldı. 19 yıl önce iftira atan kişinin 'hayır ben öyle bir şey söylemedim. Gazeteciler söyledi' yorumu çok enteresan. Bu kişinin itiraflarının ardından neden kimse ona 'neden iftira attınız, 19 yıl boyunca neden bununla beslendiniz?' diye sormuyor.