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Talat Bulut kendisini tacizle suçlayan Hande Ataizi'ne sitem etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.02.2019 13:45 | Son Güncelleme

Talat Bulut, 19 yıl önce kendisini tacizle suçlayan ve daha sonra taciz olayını inkar eden Hande Ataizi'ye telefonla bağlandığı programda sitem etti. Bulut, "19 yıl boyunca bana iftira attın? Neden bununla beslendin." dedi.

Hande Ataizi, 19 yıl önce Talat Bulut'un kendisini taciz ettiğini iddia etmiş, geçtiğimiz günlerde telefonla bağlandığı programda da "Ben öyle bir şey demedim, gazeteciler yaptı" demişti. Talat Bulut'ta telefonla bağlandığı 2. Sayfa programında Ataizi'ye sitem etti.

"BEN DEMEDİM, GAZETECİLER YAPTI"

Geçtiğimiz günlerde Ali Eyüboğlu'nun sunduğu Magazin Noteri programına telefonla bağlanan Hande Ataizi çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Talat Bulut tarafından 20 yıl önce film çekimleri için gittiği Van'da taciz edildiğini iddia eden Ataizi bu kez 'ben öyle bir şey demedim, o haberi gazeteciler yaptı' açıklamasında bulundu.

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"NEDEN İFTİRA ATTIN?"

Hande Ataizi'nin bu açıklamalarının ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına Talat Bulut telefonla bağlandı. Talat Bulut, Hande Ataizi'ye olan tepkisini şu sözlerle dile getirdi: Bu kişinin söyledikleri üzerinde yorumlar yapıldı, suçlamalar yapıldı. 19 yıl önce iftira atan kişinin 'hayır ben öyle bir şey söylemedim. Gazeteciler söyledi' yorumu çok enteresan. Bu kişinin itiraflarının ardından neden kimse ona 'neden iftira attınız, 19 yıl boyunca neden bununla beslendiniz?' diye sormuyor.

"19 YILIMI NE GERİ GETİRECEK?"

Beni suçlayan kişinin bu iftirayı, itiraf etmesi çok önemli. Geçen yıl yine gündeme gelen kişinin de ne yaptığı ortada. Bir özürle hiçbir şeyi unutamam. 19 yılımı ne geri getirecek?O zaman evliydim, kızım vardı. Bu iftiralar bizi yıprattı.Ama ben öyle bir kız yetiştirdim ki, annesi öyle bir kız yetiştirdi ki... Kendi ayakları üzerinde durmasını bilen annesini ve babasını bu itiraflar karşısında sonuna kadar savunan, bir kızımız var.

"BEN TERTEMİZ SAYFAYDIM İNSANLAR KARALAMAYA BAŞLADI"

Ben Hande ile göz göze gelmek istemem. Özrünü de kabul etmem. Ne geri getirebilir 19 yılı, hiçbir şey... Aynı sözlerim geçen yıl iftira atan kız için de geçerli. Ben 42 yıllık hayatımı meslek ahlakıyla, Talat Bulut ahlakıyla, disipliniyle hayatımda en büyük varlık olan kızıma karşı sorumluluğumla yaşan bir adamım. Bana iftira atan iki kişinin kim nasıl olduğunu lütfen, araştırın. Ben sizin hedefiniz değilim.Ben tertemiz bir sayfaydım, insanlar bu sayfayı karalamaya başladılar. Karalanıyor muyum? Hayır!"


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