Talat Bulut, Mahkum'un ardından sürpriz bir diziyle ekranlara dönüyor

Ünlü aktör Talat Bulut ile son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden Akın Akınözü aynı dizide buluştu.

MAHKUM'DA SİNYOR'U CANLANDIRMIŞTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yasak Elma'nın ardından son olarak konuk oyuncu olduğu Mahkum dizisindeki Sinyor karakteriyle beğeni toplayan usta aktör Talat Bulut, yeni sezonda TV8'de yayınlanacak diziyle ekranlarda olacak.

Acun Medya'nın imza atacağı 'Tuzak' isimli dizide Akın Akınözü de rol alacak.

Dizinin yönetmenliğini Aytaç Çiçek üstlenirken, senaryosunu ise Eylem Canpolat yazacal. Dizide Talat Bulut “Aslan” adında çok güçlü bir iş insanına hayat verecek.

