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Talat Bulut, Mahkum'un ardından sürpriz bir diziyle ekranlara dönüyor

27.07.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Talat Bulut, Yasak Elma ve Mahkum dizilerinin ardından yeni projeyle ekranlarda olacak. Bulut'un dizideki rol arkadaşı ise genç oyuncu Akın Akınözü oldu.

Talat Bulut, Mahkum'un ardından sürpriz bir diziyle ekranlara dönüyor

Ünlü aktör Talat Bulut ile son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden Akın Akınözü aynı dizide buluştu.

MAHKUM'DA SİNYOR'U CANLANDIRMIŞTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yasak Elma'nın ardından son olarak konuk oyuncu olduğu Mahkum dizisindeki Sinyor karakteriyle beğeni toplayan usta aktör Talat Bulut, yeni sezonda TV8'de yayınlanacak diziyle ekranlarda olacak.

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Acun Medya'nın imza atacağı 'Tuzak' isimli dizide Akın Akınözü de rol alacak.

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Dizinin yönetmenliğini Aytaç Çiçek üstlenirken, senaryosunu ise Eylem Canpolat yazacal. Dizide Talat Bulut “Aslan” adında çok güçlü bir iş insanına hayat verecek.

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Akın Akınözü Talat Bulut
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