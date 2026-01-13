MAGAZİN

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu başrolde! A.B.İ. dizisi başlıyor! Aylık kazancı gündemde

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu Atv'nin büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi  A.B.İ. bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. İmirzalıoğlu ve Saraçoğlu'nun arasındaki yaş farkı dizi başlamadan tepki çekmişti. Şimdi ise İmirzalıoğlu'nun aylık kazancı gündeme geldi.

Öznur Yaslı İkier

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu “A.B.İ.” dizisi bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyecek.

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı dizi daha başlamadan hikaye değişikliği ve yaş farkı tepkileriyle gündeme gelmişti.

HİKAYE DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Dizi ile ilgili açıklamalar yapan Mehmet Üstündağ, Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ dizisinde 35 yaşında bir doktoru canlandıracağını, Afra Saraçoğlu'nun ise 25 yaşlarında genç bir avukat rolünde olacağını açıklayarak 'aşk olacak' ifadelerini kullanmıştı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun arasındaki 23 yaş farkı dizi takipçileri tarafından eleştirilere neden olmuştu.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Atv'nin yeni dizisi A.B.İ. şimdi de başrollerin bölüm başı ücretleriyle gündeme geldi. Kenan İmirzalıoğlu’nun bölüm başı ücretinin 4 milyon 250 bin TL olduğu iddia edildi.

İmirzalıoğlu'nun aylık kazancı bu sayede tam tamına 17 milyon TL olacak.

A.B.İ KONUSU NEDİR?

Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.

A.B.İ OYUNCU KADROSU:

Dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.

