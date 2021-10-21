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Taliban katliam yapıyor! Genç sporcunun kafasını keserek öldürdüler

21.10.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban katliam yapmaya devam ediyor. Bu sefer de Afganistan Genç Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusunu öldürdüler. Afganistan milli takım hocası da yaşanan bu vahşeti doğruladı. İşte detaylar...

Taliban katliam yapıyor! Genç sporcunun kafasını keserek öldürdüler

ABD'nin Afganistan'ı terk etmesinin ardından Kabil'e giren Taliban, tüm dünyaya “ılımlı islam” mesajı vermeye devam ediyordu. Bu olaylar yaşanırken kan donduran bir hadise meydana geldi. Taliban’ın Afganistan Genç Kadın Voleybol Milli Takım sporcusu Mahjabin Hakimi’yi kafasını keserek öldürdüğü bildiriliyor.

Söz konusu bilgiyi, Independent'a konuşan Afganistan milli takım hocasının doğruladığı da aktarılıyor.

"BİRÇOK SPORCU KORKU İÇİNDE"

Taliban tarafından başına bir şey gelmemesi için ismi Suraya Afzali olarak değiştirilen kişi, cinayeti teyit etti. Afzali, yaşananlar nedeniyle birçok sporcunun korku içinde olduğunu söyledi.

"İNTİHAR ETTİĞİNİ ÖNE SÜRENLER..."

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Savash Porgham, Hekimi'nin öldürülmediğini intihar ettiğini öne sürenler olduğu belirterek; ''Mahcebin Hekimi'nin öldürülmediğini, intihar ettiğini öne sürenler ölüm ilanını paylaşıyorlar ama ya Farsça bilmiyorlar ya da yalan söylüyorlar. Ölüm ilanında "merhumenin şehadetini üzüntüyle duyururuz" deniliyor. Intihar eden biri için "şehadet" tabiri kullanılmaz!'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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