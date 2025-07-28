Talisca'dan Fenerbahçe'ye Çifte Şok! Sakatlığın yanına bir de Brezilya'dan talipleri çıktı...

Yıldız Oyuncunun Sakatlığı ve Transfer İddiaları Sarı-Lacivertlileri Sarsıyor

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını hızla sürdürürken, bir yandan da mevcut oyuncularının durumuyla yakından ilgileniyor. Jose Mourinho'nun isteğiyle kadroya katılan Anderson Talisca, sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanmış ve bu durum, sarı-lacivertli camiada büyük bir üzüntüye yol açmıştı. Talisca'nın sakatlığı, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord ile oynanacak kritik maç öncesinde daha da önem kazandı.

Portekiz kampına götürülmeyen Talisca'nın, 6 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak Feyenoord maçında forma giyemeyeceği açıklandı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bireysel saha çalışmalarına başlayan Brezilyalı yıldızın, henüz tam olarak hazır olmadığı ve riske edilmemesi gerektiği belirtildi. Bu durum, Fenerbahçe teknik heyetini ve taraftarlarını oldukça üzdü. Talisca'nın sakatlığı, Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısındaki taktik planlarını da etkileyecek gibi görünüyor. Mourinho'nun, Talisca'nın yokluğunda farklı alternatifler üzerinde çalıştığı ve hücum hattında değişiklikler yapabileceği konuşuluyor.

BREZİLYA KULÜPLERİ İSTİYOR

Sakatlığının yanı sıra, Anderson Talisca'nın Brezilya kulüplerinin transfer listesinde olduğu iddiaları da gündeme bomba gibi düştü. Brezilya basınında yer alan haberlere göre, birkaç kulübün Talisca'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ve oyuncuyla temas kurduğu belirtildi. Bu iddialar, Fenerbahçe taraftarlarını tedirgin ederken, yönetimin bu konuda nasıl bir tutum sergileyeceği merakla bekleniyor. Talisca'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasında Jose Mourinho'nun büyük etkisi olmuştu. Portekizli teknik adamın, oyuncuyu ikna etmek için bizzat devreye girdiği ve Talisca'nın da Mourinho ile çalışma isteği nedeniyle Fenerbahçe'yi tercih ettiği biliniyor. Ancak Brezilya'dan gelen transfer teklifleri ve Talisca'nın geleceğiyle ilgili belirsizlik, Fenerbahçe cephesinde soru işaretlerine neden oluyor. Fenerbahçe yönetimi, Talisca'nın sakatlığının bir an önce düzelmesi ve takıma geri dönmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Aynı zamanda, oyuncunun transferiyle ilgili çıkan haberleri de yakından takip ediyor ve herhangi bir olumsuz gelişmeye karşı önlem almaya çalışıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, Talisca'nın bir an önce iyileşerek takıma dönmesini ve Feyenoord rövanş maçında sahada olmasını umut ediyor. Ancak, transfer iddiaları ve sakatlığın devam etmesi, Talisca'nın Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili belirsizliği koruyor.

Talisca'nın sakatlığı ve transfer söylentileri Fenerbahçe için zorlu bir süreci işaret ediyor. Yıldız oyuncunun Feyenoord maçında forma giyemeyecek olması, takımın Şampiyonlar Ligi yolculuğunda önemli bir eksiklik yaratırken, transfer iddiaları ise oyuncunun geleceğiyle ilgili soru işaretleri oluşturuyor. Fenerbahçe yönetiminin bu kritik süreçte nasıl bir strateji izleyeceği ve Talisca'nın durumuna nasıl bir çözüm bulacağı merakla bekleniyor.