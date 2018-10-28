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Talisca'dan yine harika gol!

FUTBOL HABERLERİ  | 28.10.2018 15:11 | Son Güncelleme

Çin Süper Ligi'nİn 27. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Guangzhou Evergrande deplasmanda Guizhou Zhicheng'i 3-0 yendi. Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca attığı harika golle alkış aldı.

Talisca'dan yine harika gol!

Çin Süper Lig'inde 27. hafta mücadelesinde Guizhou Zhicheng ile Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Guangzhou Evergrande kozlarını paylaştı.

Anderson Talisca'nın da forma giydiği ve 78 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Guangzhou Evergrande deplasmanda 3-0'lık skorla kazandı. Golleri 37. dakikada Chenglin Zhang, 52'de Hanchao Yu ile 73'te Talisca kaydetti. Ceza sahasının dışından plaseyi bırakan Brezilyalı yıldız yine mükemmel bir gol attı.

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Geçtiğimiz günlerde bonservisi alınan 24 yaşındaki Anderson Souza Conceicao Talisca, Çin Ligi'nde 15. maçında 15. kez fileleri sarsmış oldu. Yaklaşık 25 metreden plaseyi bırakan Talisca ağları havalandırmayı başardı.

Alınan bu sonucun ardından Guangzhou Evergrande puanını 60 yaparak üst üste 5. kez galip geldi. Guangzhou, ligin bir sonraki haftasında adeta şampiyonluk maçında Vitor Pereira'nın takımı Shanghai SIPG'i konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
anderson talisca Guizhou Zhicheng-Guangzhou Evergrande

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