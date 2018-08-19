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Talisca, Çin'i sallamaya devam ediyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.08.2018 16:50 | Son Güncelleme

Talisca, Çin'i sallamaya devam ediyor. Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Guangzhou Evergrande'nin Tianjin Quanjian'ı 5-0 yendiği maçta 2 golle yıldızlaştı.

Talisca, Çin'i sallamaya devam ediyor!

Anderson Talisca, Çin'i sallamaya devam ediyor... Guangzhou Evergrande, Çin Ligi'nde Tianjin Quanjian'ı 5-0'lık skorla geçerken, Anderson Talisca 74 ve 90'da ağları sarstı. Anderson Talisca, 7. maçında 9 gol atıp bir de asist yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
anderson talisca Çin Guangzhou Evergrande - Tianjin Quanjian Guangzhou Evergrande Tianjin Quanjian

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