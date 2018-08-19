Anderson Talisca, Çin'i sallamaya devam ediyor... Guangzhou Evergrande, Çin Ligi'nde Tianjin Quanjian'ı 5-0'lık skorla geçerken, Anderson Talisca 74 ve 90'da ağları sarstı. Anderson Talisca, 7. maçında 9 gol atıp bir de asist yaptı.



