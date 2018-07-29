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Talisca, Guangzhou'nun Chongqing ile oynadığı maçta 2 gol kaydetti!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.07.2018 16:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou'ya transfer olan Anderson Talisca gollerine devam ediyor. Guagzhou'nun Chongqing Lifan'ı 5-0 mağlup ettiği maçta takımı adına 2 gol kaydeden Talisca, 2. maçında 5 gole ulaşmış oldu.

Talisca, Guangzhou'nun Chongqing ile oynadığı maçta 2 gol kaydetti!

Çin Ligi'nde 13. hafta mücadelesinde Anderson Taslica'nın takımı Guangzhou Evergrande ile Chongqing Lifan kozlarını paylaştı.

Bir önceki hafta Guizhou Zhicheng engelini 4-0'la geçen Guangzhou Evergrande, bu kez de 5-0'lık skorla kazandı. İlk maçında hatrick yapan Talisca, 2. maçında da iki kez ağları sarstı. Brezilyalı yıldız Çin Ligi'ne hızlı bir giriş yaparken gol sayısını da 5 yaptı

Guangzhou'nun gollerini 2. dakikada Hanwen Deng, 40. dakikada Lin Gao, 64'te Paulinho, 70 ve 85'te Anderson Talisca kaydetti.

Alınan bu sonun ardından Fabio Cannavaro'nun takımı Guangzhou 24 puanla 4.lük koltuğuna oturdu ve lider Beijing Guoan ile farkı 5'e indirdi. Ligin bir sonraki haftasında Guanzhou, Tianjin Teda deplasmanına gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
anderson talisca Guangzhou Evergrande Chongqing Lifian

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