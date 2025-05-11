Talisca ile saha içinde tartışmıştı! Fenerbahçe'de Tadic operasyonu... Yönetim düğmeye bastı

Kayserispor ve Beşiktaş maçında kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışında geride kalan Fenerbahçe'de yıldız oyuncuların tartışması gündem olmuştu. Başakşehir maçında Dusan Tadic, maç sırasında takım arkadaşı Anderson Talisca'nın üstüne yürümüştü.

TADİC'İ ARAYA GİREN FUTBOLCULAR SAKİNLEŞTİRMİŞTİ

Tadic'i araya giren diğer futbolcular zor sakinleştirirken, ikili arasındaki tartışma daha sonra tatlıya bağlanmıştı.

FENERBAHÇE'NİN TADİC PLANI ORTAYA ÇIKTI

Tadic'in aşırı tepkisi Fenerbahçeli bazı taraftarların tepkisini çekerken, Fenerbahçe yönetiminin Tadic planı ortaya çıktı.

AJAX İDDİALARI İÇİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Başakşehir maçından sonra Ajax ile anlaştığı iddialarına yanıt veren Tadic, "Hiçbir kulüple kontrat imzalamış değilim. Ajax benim için önemli bir kulüp Fenerbahçe gibi ama herhangi bir imza atmış değilim Ajax'a. Gelecekte olan şeyleri zaman içerisinde göreceğiz. Her şeyden önce bulunduğunuz kulübe saygı duymanız gerekiyor" demişti.

TADİC' 1+1 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLECEK! KULÜPTE GÖREV VERİLMESİ DE BEKLENİYOR

Türkiye'de Gazetesi'nde yer alan habere göre yıldız futbolcu transferde önceliği Fenerbahçe'ye verecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da profesyonelliğini ve karakterini beğendiği Tadic'e 1+1 yıllık kontrat teklif edeceği belirtildi. Ayrıca Ali Koç'u Tadic'e kulüpte de görev vermek istediği aktarıldı.