Talisca ile saha içinde tartışmıştı! Fenerbahçe'de Tadic operasyonu... Yönetim düğmeye bastı

Kayserispor ve Beşiktaş maçında kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışında geride kalan Fenerbahçe'de yıldız oyuncuların tartışması gündem olmuştu. Başakşehir maçında Dusan Tadic, maç sırasında takım arkadaşı Anderson Talisca'nın üstüne yürümüştü.
Tadic'i araya giren diğer futbolcular zor sakinleştirirken, ikili arasındaki tartışma daha sonra tatlıya bağlanmıştı.
Tadic'in aşırı tepkisi Fenerbahçeli bazı taraftarların tepkisini çekerken, Fenerbahçe yönetiminin Tadic planı ortaya çıktı.
Başakşehir maçından sonra Ajax ile anlaştığı iddialarına yanıt veren Tadic, "Hiçbir kulüple kontrat imzalamış değilim. Ajax benim için önemli bir kulüp Fenerbahçe gibi ama herhangi bir imza atmış değilim Ajax'a. Gelecekte olan şeyleri zaman içerisinde göreceğiz. Her şeyden önce bulunduğunuz kulübe saygı duymanız gerekiyor" demişti.
Türkiye'de Gazetesi'nde yer alan habere göre yıldız futbolcu transferde önceliği Fenerbahçe'ye verecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da profesyonelliğini ve karakterini beğendiği Tadic'e 1+1 yıllık kontrat teklif edeceği belirtildi. Ayrıca Ali Koç'u Tadic'e kulüpte de görev vermek istediği aktarıldı.
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