Talisca'nın menajeri pazara çıktı alıcı arıyor

2 gün önce teknik direktör Şenol Güneş'in 'Talisca İngiliz takımına devre arasında imzayı atmış' açıklamasının ardından tüm gözler İngiltere'ye çevrilse de Manchester United ve Liverpool kanadından herhangi bir transfer açıklamasının gelmemiş olması 'acaba' sorularını da gündeme getiriyor. Diğer yandan genç yıldızın ismi İtalya ve Çin takımlarıyla anılmaya devam ederken, Beşiktaş tarafı da 31 Mayıs'a kadar sahip olduğu söz hakkından vazgeçmiş değil.

İşte Anderson Talisca transferinin Benfica-Beşiktaş-İngiltere-İtalya ve Çin trafiğindeki son durumu:

1-) Benfica'nın bir tek düşüncesi var ve o düşünce Talisca'yı kesin olarak satmak. Her ne kadar Brezilyalı oyuncu için medyada dönen rakamlar 30-40 milyon euro seviyelerinde olsa da ilerleyen zamanlarda (Talisca'nın tavrına göre) Beşiktaş'ın ödeyeceği 21 milyon euroya bile razı olacak hale gelebilirler.

2-) Beşiktaş için Talisca'nın bonservisini alıp daha yüksek bir fiyata satmak düşüncesi hala geçerliliğini koruyor. Burada önemli olan nokta ise Talisca'nın bonservisi alınsa bile bu kez oyuncunun rıza göstermemesi durumunda 21 milyon euro ödemenin bir anlamının kalmaması. Çünkü, opsiyon durumlarında bir hafta içinde oyuncu ile sözleşmenin imzalanması gerekiyor ve oyuncu kabul etmez ise opsiyon geçerliliğini yitiriyor. Talisca'nın; Sivas maçından sonra 'kaçarcasına' tüm bağlarını koparıp 'başka takım olmasa bile Beşiktaş'ta yine oynamam' şeklindeki aceleci veda tavırları siyah-beyazlılar için kırıcı bir durum yarattı. Bu noktada Beşiktaş yönetimini düşündüren tek şey 'bonservisini alsak bile Talisca kabul etmezse ne olacak?' sorusu.