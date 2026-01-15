Talisca son noktayı ülkesinde koydu! Fenerbahçe'den gidiyor mu? "Kararımı verdim" dedi ve resmen açıkladı!

Fenerbahçe'nin en önemli silahlarından biri olan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olması nedeniyle adı sık sık transfer dedikodularına karışan Anderson Talisca, Brezilya'nın ünlü yayın organı Placar'a konuştu. Hakkında çıkan "Ülkesine dönüyor" haberlerine birinci ağızdan cevap veren yıldız isim, Fenerbahçe taraftarını mest edecek ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUM, KALACAĞIM"

Brezilya'ya dönmek için henüz erken olduğunu belirten Talisca, "Şu an Brezilya'ya dönmem için doğru zaman değil. Burada hala verebileceğim çok şey var. Bir gün belki dönerim ama burada kalmak için önümde birkaç yılım daha var. Türkiye'de ve Fenerbahçe'de çok mutluyum" diyerek takımda kalacağının sinyalini verdi.

"RESMİ TEKLİF BİLE ALMADIM"

Adının anıldığı Corinthians ve Bahia gibi takımlarla ilgili de konuşan Talisca, "İnsanlar sürekli Corinthians'ta oynamak isteyip istemediğimi soruyor. Çocukken oraya sempatim vardı ama dürüst olmak gerekirse şu an resmi bir teklif bile almadım" ifadelerini kullandı.