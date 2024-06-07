Talisca Türkiye'ye Fenerbahçe formasıyla dönebilir! Seçimden sonra tüm şartlar zorlanacak

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları sürerken, gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Kulüpler, kadrosuna katmayı hedeflediği yıldız futbolcular için harekete geçti. Gündemdeki isimlerden birisi de Anderson Talisca olmuştu.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen ve uzun süredir Türk kulüpleriyle anılan Brezilyalı futbolcunun transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

"TALISCA GELMEK İSTİYOR"

Fenerbahçe'nin gündemindeki futbolculardan birisi ise Anderson Talisca olurken, Başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın "Talisca gelmek istiyor" açıklamasının ardından taraftarlarda büyük bir heyecan uyandı.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Gelen bilgilere göre Fenerbahçe cephesi, Anderson Talisca için girişimlerini hızlandırdı. Sarı lacivertlilerin, Brezilyalı futbolcuyu renklerine bağlamak adına tüm şartları zorlaması bekleniyor.

Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho'nun da oyuncuyu istediği ifade ediliyor. Bu sezon yıldızlarla dolu kadrosuna yenilerini eklemek isteyen Al Nassr cephesi ise iyi bir teklif gelmesi durumunda Talisca'nın ayrılmasına izin verecek. Fenerbahçe'de gerçekleşecek olan seçimin ardından transferde ilk hedefin Anderson Talisca olması bekleniyor.





