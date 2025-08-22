Talisca'yı Boluspor'a isteyip aslan heykeli paylaşmıştı! Tanju Özcan: "Ali Koç beni arayarak bana had bildirmeye kalktı"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz sosyal medya hesabından bir aslan heykeli ile çekilen fotoğrafını paylaşarak Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a çağrı yapmıştı.

"TALİSCA'YI GÖNDERMEZSENİZ..."

Özcan paylaşımında, "Sayın Ali Koç, Bolu Fuarında resimde görünen aslanı satın aldım. Eğer üç iş günü içinde, Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca'yı Boluspor'a göndermezseniz bu aslanı Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağım" ifadelerini kullanmıştı.

"ALİ KOÇ BENİ ARADI"

Tanju Özcan, bu paylaşımından bir gün sonra Ali Koç'un kendisini aradığını açıkladı. X hesabından paylaşım yapan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Ali Koç biraz önce beni aradı. Parasından aldığı cesaretle olsa gerek bana had bildirmeye kalktı. Tabii ki ağzının payını da aldı.

Bak Ali Koç! Ben fabrikatör Vehbi Koç’un torunu değilim, orman köylüsü gariban Mehmet Özcan’ın torunuyum. Dedemin-babamın paraları sayesinde bulunduğum noktalara gelmedim. Cumhuriyet’in faziletleri sayesinde iyi bir eğitim aldım ve halkın sevgisi ve desteğiyle altı kez seçildim.

‘Yalı çocuğu’ şımarıklığıyla seçilmiş insanlara telefon edip hakaret etmeye bir daha kalkışma. Zira para her yerde geçmez, her kuşun eti de yenmez.

Doğru, ben Fenerbahçeli değilim. Beni Sayın Aziz Yıldırım’a sorabilirsin. Fenerbahçe kulübüne 3 Temmuz FETÖ kumpası kurulurken, çok büyük, paralı-pullu, anlı-şanlı Fenerbahçeliler kafasını kuma gömdüğü sırada, TBMM kürsüsünden bu kumpası ifşa eden tek milletvekiliyim.

Gel, yol yakınken bu telefon konuşmasını hiç olmamış sayalım. Şahsından değil ama “Talisca, Boluspor gibi bir kulüpte oynayacak oyuncu mu?” şeklinde çirkin bir tabirle aşağılamaya çalıştığın Boluspor kulübünden özür dile ve mevzuyu kapatalım."

FENERBAHÇE BAŞKAN VEKİLİ'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu ise görüşmeyi doğrulayan bir paylaşım yaptı. Komsuoğlu, "Gündemde kalmak için Fenerbahçe’den anlamsızca transfer taleplerinde bulunarak prim yapmaya çalışan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şuursuz sosyal medya paylaşımları için gerekli cevabı Başkanımız kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde açık ve net bir şekilde vermiştir." ifadelerini kullandı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır