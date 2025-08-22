SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Talisca'yı Boluspor'a isteyip aslan heykeli paylaşmıştı! Tanju Özcan: "Ali Koç beni arayarak bana had bildirmeye kalktı"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki gerilim gündem oldu. Daha önce bir paylaşım yapan Özcan, "Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca'yı Boluspor'a göndermezseniz bu aslanı Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağım" demişti. Özcan, "Ali Koç beni arayarak bana had bildirmeye kalktı, ağzının payını aldı" dedi. Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu da, "Şuursuz paylaşımları için gerekli cevabi Başkanımız net bir şekilde vermiştir" dedi.

Talisca'yı Boluspor'a isteyip aslan heykeli paylaşmıştı! Tanju Özcan: "Ali Koç beni arayarak bana had bildirmeye kalktı"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz sosyal medya hesabından bir aslan heykeli ile çekilen fotoğrafını paylaşarak Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a çağrı yapmıştı.

"TALİSCA'YI GÖNDERMEZSENİZ..."

Özcan paylaşımında, "Sayın Ali Koç, Bolu Fuarında resimde görünen aslanı satın aldım. Eğer üç iş günü içinde, Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca'yı Boluspor'a göndermezseniz bu aslanı Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Talisca yı Boluspor a isteyip aslan heykeli paylaşmıştı! Tanju Özcan: "Ali Koç beni arayarak bana had bildirmeye kalktı" 1

"ALİ KOÇ BENİ ARADI"

Tanju Özcan, bu paylaşımından bir gün sonra Ali Koç'un kendisini aradığını açıkladı. X hesabından paylaşım yapan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Ali Koç biraz önce beni aradı. Parasından aldığı cesaretle olsa gerek bana had bildirmeye kalktı. Tabii ki ağzının payını da aldı.

Bak Ali Koç! Ben fabrikatör Vehbi Koç’un torunu değilim, orman köylüsü gariban Mehmet Özcan’ın torunuyum. Dedemin-babamın paraları sayesinde bulunduğum noktalara gelmedim. Cumhuriyet’in faziletleri sayesinde iyi bir eğitim aldım ve halkın sevgisi ve desteğiyle altı kez seçildim.

‘Yalı çocuğu’ şımarıklığıyla seçilmiş insanlara telefon edip hakaret etmeye bir daha kalkışma. Zira para her yerde geçmez, her kuşun eti de yenmez.

Doğru, ben Fenerbahçeli değilim. Beni Sayın Aziz Yıldırım’a sorabilirsin. Fenerbahçe kulübüne 3 Temmuz FETÖ kumpası kurulurken, çok büyük, paralı-pullu, anlı-şanlı Fenerbahçeliler kafasını kuma gömdüğü sırada, TBMM kürsüsünden bu kumpası ifşa eden tek milletvekiliyim.

Gel, yol yakınken bu telefon konuşmasını hiç olmamış sayalım. Şahsından değil ama “Talisca, Boluspor gibi bir kulüpte oynayacak oyuncu mu?” şeklinde çirkin bir tabirle aşağılamaya çalıştığın Boluspor kulübünden özür dile ve mevzuyu kapatalım."

Talisca yı Boluspor a isteyip aslan heykeli paylaşmıştı! Tanju Özcan: "Ali Koç beni arayarak bana had bildirmeye kalktı" 2

FENERBAHÇE BAŞKAN VEKİLİ'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu ise görüşmeyi doğrulayan bir paylaşım yaptı. Komsuoğlu, "Gündemde kalmak için Fenerbahçe’den anlamsızca transfer taleplerinde bulunarak prim yapmaya çalışan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şuursuz sosyal medya paylaşımları için gerekli cevabı Başkanımız kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde açık ve net bir şekilde vermiştir." ifadelerini kullandı.

Talisca yı Boluspor a isteyip aslan heykeli paylaşmıştı! Tanju Özcan: "Ali Koç beni arayarak bana had bildirmeye kalktı" 3

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Barış Alper'in menajeri sert çıkıştı! G.Saray'ı eleştirdi...Barış Alper'in menajeri sert çıkıştı! G.Saray'ı eleştirdi...
Acun Ilıcalı'dan Mourinho'ya sert eleştiri iddiası! Acun Ilıcalı'dan Mourinho'ya sert eleştiri iddiası!
Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Ali Koç Bolu fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çernobil'de patlama sesleri! "Derin endişe duyuyoruz"

Çernobil'de patlama sesleri! "Derin endişe duyuyoruz"

'Talisca' kavgası! Tanju Özcan: "Ali Koç beni arayarak had bildirmeye kalktı"

'Talisca' kavgası! Tanju Özcan: "Ali Koç beni arayarak had bildirmeye kalktı"

Yolcu otobüsünde feci ölüm...

Yolcu otobüsünde feci ölüm...

Barış Alper'in menajeri sert çıkıştı! G.Saray'ı eleştirdi...

Barış Alper'in menajeri sert çıkıştı! G.Saray'ı eleştirdi...

Fenerbahçe Edson Alvarez'i resmen açıkladı

Fenerbahçe Edson Alvarez'i resmen açıkladı

Baroni Aykut Kocaman'ı gördü! Gözyaşları sel oldu...

Baroni Aykut Kocaman'ı gördü! Gözyaşları sel oldu...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.