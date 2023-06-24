Tam 13 yıl oldu! Aşkı Memnu'nun efsanesi Bihter Ziyagil ölüm yıldönümünde yine unutulmadı

Türk dizi tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Aşk-ı Memnu'nun efsane karakteri Bihter Ziyagil, 13. ölüm yıldönümünde yine unutulmadı. Bihter Ziyagil, ölüm yıldönümünde tekrar hatırlanırken sosyal medyada Bihter Ziyagil paylaşımları yapılmaya başlandı.

Tam 13 yıl önce bugün, Behlül ve Nihal'in düğününden önce artık hiçbir şeye dayanamayan Bihter, 'Saçmalama, kendime bir şey yapacak değilim. Hem de Behlül için' dedikten kısa bir süre sonra aynada kalbinin yerini arayıp tek kurşunla aramızdan ayrıldı.

Bugün ise sosyal medyada binlerce kullanıcı Bihter Ziyagil hakkında paylaşımlar yapmaya başladılar. O tweetlerden bazıları şöyle;

Çaresizce kabullenişin ne demek olduğunu bir peki’ye sığdıralı 13 sene oldu… rahat uyu Bihter Ziyagil dünyanın en korkak adamını sadece sen sevmedin #BihterZiyagil

Seni asla unutmayacağız #BihterZiyagil

Bütün acıları 'Peki' kelimesine sığdıralı 13 yıl olmuş.

Mezarı başında bile 'Seni seviyorum' diyemeyen Behlül için kendisini feda eden Bihter Ziyagil. Ölümünün 13. yılı..



