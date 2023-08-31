Tam 20 kişi giydirdi! Simge Sağın Harbiye konserinde 30 Ağustos'u andı, alkış koptu! "Emek dediğin budur"

Şarkıcı Simge Sağın, Harbiye'de verdiği konserle gündem oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Modacı Tanju Babacan imzalı kıyafetiyle kutladı. Konser alanını dolduran seyirciler Sağın'ı ayakta alkışladı.

Simge Sağın, müzik camiası için büyük bir öneme sahip olan Harbiye'de sevenleriyle buluştu.

Konser sırasında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Simge, yeteneğinin yanı sıra kırmızı sakallarıyla da tanınan modacı Tanju Babacan'ın bir kıyafetini giydi.

TAM 20 KİŞİ GİYDİRDİ!

Babacan'ın üniversite öğrencilerinden oluşan ekibiyle bir ayda tamamladığı, 3.20 metre yüksekliğinde ve 4.5 metre enindeki kostüm, konser sırasında izleyicilerin karşısında Simge'ye giydirildi.

Tam 20 kişilik ekibin giydirdiği elbise, Türk milletinin kurtuluş mücadelesini anlatıyor.

İzleyicilerden büyük beğeni toplayan kıyafetiyle Simge, uzun süre ayakta alkışlandı.

30 Ağustos coşkusunun yaşandığı geceye ünlü şarkıcı kıyafetiyle adeta damga vurdu.

1981 doğumlu olan Simge Sağın, 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Simge, çeşitli sanatçılara geri vokallik yaptıktan sonra Miş Miş, Yankı ve Ben Bazen isimli şarkılarıyla büyük beğeni topladı.

Simge son dönemde Galatasaraylı futbolcu Icardi ile özdeşleşen Aşkın Olayım adlı şarkısıyla gündemdeki yerini koruyor.





