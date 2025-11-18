SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Tam 27 gol atıldı! Dünya Kupası Elemeleri'nde inanılmaz gece... Biletler sahibini buldu

Almanya ve Hollanda’nın farklı galibiyetlerle liderliği pekiştirdiği Avrupa Elemeleri’nin 10. haftasında, Dünya Kupası’na doğrudan katılacak takımlar ile play-off’a kalacak ekipler netleşti. A, G ve L gruplarında oynanan mücadeleler sonrası toplam 7 ülke turnuvaya adını yazdırırken, 7 takım ise şansını play-off’ta arayacak. İşte detaylar...

Tam 27 gol atıldı! Dünya Kupası Elemeleri'nde inanılmaz gece... Biletler sahibini buldu
Berker İşleyen

Avrupa Elemeleri’nde 10. hafta, A, G ve L gruplarında oynanan toplam 6 maçla tamamlandı. Kritik mücadelelerde hem Dünya Kupası biletleri hem de play-off sıralaması netleşti. Oynanan karşılaşmalarda 2 maç 6-0'lık sonuçla sona ererken 6 maçta toplamda tam 27 gol kaydedildi.

ALMANYA’DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Tam 27 gol atıldı! Dünya Kupası Elemeleri nde inanılmaz gece... Biletler sahibini buldu 1

A Grubu’nun en dikkat çekici mücadelesinde Almanya, Leipzig’deki Red Bull Arena’da Slovakya’yı 6-0’la geçti. Galatasaraylı Leroy Sane attığı 2 golle yıldızlaşırken; Nick Woltemade, Serge Gnabry, Ridle Baku ve genç yetenek Assan Ouedraogo skora katkı veren diğer isimler oldu. Bu sonuçla Almanlar, 15 puana ulaşarak grubu lider tamamladı.

HOLLANDA SON MAÇTA FARKLI KAZANDI

Tam 27 gol atıldı! Dünya Kupası Elemeleri nde inanılmaz gece... Biletler sahibini buldu 2

G Grubu’nun güçlü lideri Hollanda, Litvanya karşısında hata yapmadı. 4-0’lık net galibiyet, Portakalların puanını 20’ye taşıdı ve grup birinciliğini garantilemesini sağladı.

DÜNYA KUPASI’NA GİDENLER NETLEŞTİ

Tam 27 gol atıldı! Dünya Kupası Elemeleri nde inanılmaz gece... Biletler sahibini buldu 3

Tamamlanan karşılaşmaların ardından Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Portekiz, Norveç, Hollanda ve Almanya gruplarını lider bitirerek Dünya Kupası’na doğrudan katılım hakkı elde etti.

PLAY-OFF BİLETİ ALAN TAKIMLAR

Tam 27 gol atıldı! Dünya Kupası Elemeleri nde inanılmaz gece... Biletler sahibini buldu 4

Gruplarında ikinci sırayı alan Arnavutluk, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, İtalya, Slovakya, Çekya ve Polonya ise Dünya Kupası bileti için play-off mücadelesine çıkacak.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

A Grubu:

Kuzey İrlanda-Lüksemburg: 1-0

Almanya-Slovakya: 6-0

G Grubu:

Malta-Polonya: 2-3

Hollanda-Litvanya: 4-0

L Grubu:

Çekya-Cebelitarık: 6-0

Karadağ-Hırvatistan: 2-3

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sergen Yalçın'dan talimat! Beşiktaş'ta Cengiz Ünder kararıSergen Yalçın'dan talimat! Beşiktaş'ta Cengiz Ünder kararı
Ne yaptın Sane! Hocasını söylediklerine bin pişman ettiNe yaptın Sane! Hocasını söylediklerine bin pişman etti
Anahtar Kelimeler:
Hollanda Almanya Play-Off dünya kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.