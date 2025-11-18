Tam 27 gol atıldı! Dünya Kupası Elemeleri'nde inanılmaz gece... Biletler sahibini buldu

Avrupa Elemeleri’nde 10. hafta, A, G ve L gruplarında oynanan toplam 6 maçla tamamlandı. Kritik mücadelelerde hem Dünya Kupası biletleri hem de play-off sıralaması netleşti. Oynanan karşılaşmalarda 2 maç 6-0'lık sonuçla sona ererken 6 maçta toplamda tam 27 gol kaydedildi.
A Grubu’nun en dikkat çekici mücadelesinde Almanya, Leipzig’deki Red Bull Arena’da Slovakya’yı 6-0’la geçti. Galatasaraylı Leroy Sane attığı 2 golle yıldızlaşırken; Nick Woltemade, Serge Gnabry, Ridle Baku ve genç yetenek Assan Ouedraogo skora katkı veren diğer isimler oldu. Bu sonuçla Almanlar, 15 puana ulaşarak grubu lider tamamladı.
G Grubu’nun güçlü lideri Hollanda, Litvanya karşısında hata yapmadı. 4-0’lık net galibiyet, Portakalların puanını 20’ye taşıdı ve grup birinciliğini garantilemesini sağladı.
Tamamlanan karşılaşmaların ardından Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Portekiz, Norveç, Hollanda ve Almanya gruplarını lider bitirerek Dünya Kupası’na doğrudan katılım hakkı elde etti.
Gruplarında ikinci sırayı alan Arnavutluk, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, İtalya, Slovakya, Çekya ve Polonya ise Dünya Kupası bileti için play-off mücadelesine çıkacak.
ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:
A Grubu:
Kuzey İrlanda-Lüksemburg: 1-0
Almanya-Slovakya: 6-0
G Grubu:
Malta-Polonya: 2-3
Hollanda-Litvanya: 4-0
L Grubu:
Çekya-Cebelitarık: 6-0
Karadağ-Hırvatistan: 2-3
