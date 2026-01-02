SPOR

Fenerbahçe'den bedelli sermaye artırımı açıklaması

Fenerbahçe'den bedelli sermaye artırımı açıklaması geldi. Fenerbahçe Kulübü, 1 milyar 250 milyon lira olan şirket sermayesini 6 milyar 250 milyon liraya çıkaracak. Kulüp elde edilecek gelirin en az yüzde 70'ini finansal borçlar için kullanacak.

Sarı-lacivertli kulüp, Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan bedelli sermaye artırıma ilişkin izahnameyi Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada paylaştı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ!

Fenerbahçe den bedelli sermaye artırımı açıklaması 1

Buna göre sermaye artırım oranı yüzde 400 olarak duyuruldu. Açıklamada 1 milyar 250 milyon liralık sermayenin 6 milyar 250 milyona çıkarılması belirtilirken, nominal değeri 1 TL olan yeni pay alma haklarının her pay için 2 TL olarak kullandırılacağı ifade edildi.

Yapılacak bu işlemle 10 milyar lira gelir beklenirken, 24 milyon 777 bin 500 liralık arz giderinin ardından 9 milyar 975 milyon 222 bin 500 lira fon sağlanması hedefleniyor.

Fenerbahçe, yapılacak sermaye artımınında elde edilecek gelirin yüzde 70'ini finansal borçlarda, yüzde 20'sini futbolcu ödemelerinde, yüzde 10'unu ise vergi borcu ödemelerinde kullanacağını duyurdu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

