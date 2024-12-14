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  4. Tam 30 kilo verdi! Ata Demirer iğne ipliği döndü! Değişimi yine gündemde

Tam 30 kilo verdi! Ata Demirer iğne ipliği döndü! Değişimi yine gündemde

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.12.2024 14:24
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Ünlü komedyen ve müzisyen Ata Demirer son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "Meslekte 30. Yıl" ödülünü alan Demirer son haliyle yine gündem oldu. Ünlü ismin yıllar içerisindeki değişimi herkesi şaşırttı.

Tam 30 kilo verdi! Ata Demirer iğne ipliği döndü! Değişimi yine gündemde

Ünlü komedyen Ata Demirer verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medyadaki her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa son halini yayınladı.

'2024'ün son gösterisini de yaptık' notu ile bir karesini yayınlayan Demirer, fit görünümüyle herkesi şaşırttı. Sıkı diyet ve sporla adeta iğne ipliğe dönen Ata Demirer bu haliyle beğeni topladı.

ata demire

YORUM YAĞIYOR

Ünlü ismi görenler; 'çok iyi görünüyor', 'nasıl bu kadar zayıfladı', 'çok ama çok iyi', 'helal olsun' gibi yorumlar yapıyorlar.

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ATA DEMİRER NASIL ZAYIFLADI?

Tam tamına 30 kilo verdiği bilinen ünlü ismin bu kiloları nasıl verdiği de merak ediliyor. Demirer bu süreçte et ve balıktan asla vazgeçmedi.

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Sadece sabahları bir dilim ekmek yediğini söyleyen ünlü isim her gün mutlaka 45 dakikalık yürüyüşler yaptı. Demirer, zayıflamak için protein ağırlıklı besinlerden yararlandı.

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Ata Demirer
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