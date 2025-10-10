Tam 4 gol atılan maçtan Hollanda zaferle ayrıldı... Malta deplasmanında kolay galibiyet...

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu karşılaşmasında rakibini 4-0 yenerek grupta liderliğini sürdüren Hollanda, büyük avantaj sahibi oldu.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri, 12 ve 48. dakikalarda penaltıdan Cody Gakpo ataren, 57. dakikada Tijjani Rijnders ve 90+3. dakikada Memphis Depay ise maçta skoru belirledi.

Bu sonuçla birlikte Hollanda, puanını 13'e yükseltip liderliğini sürdürürken. Malta ise 2 puanla son sırada yer aldı.

Grupta bir sonraki maçta Hollanda, evinde Finlandiya'yı konuk ederken, Malta da deplasmanda Finlandiya ile karşılaşacak.