SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Tam 811 gün sonra dönüyor! Paul Pogba yeniden sahalarda

Monaco’ya transfer olduktan sonra sakatlıklar nedeniyle sahaya çıkamayan Paul Pogba’nın dönüş tarihi netleşti. 32 yaşındaki yıldız, 811 günlük aranın ardından bugün Rennes deplasmanında formasına kavuşacak. Pogba, hem sakatlıkların hem de doping cezasının ardından yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Tam 811 gün sonra dönüyor! Paul Pogba yeniden sahalarda
Berker İşleyen

Monaco’ya transferinin ardından yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle sahaya adım atamayan Paul Pogba için bekleyiş sona eriyor. Yaz transfer döneminde serbest oyuncu statüsünde Fransız ekibine imza atan 32 yaşındaki yıldız orta saha, henüz kırmızı-beyazlı formayla resmi bir karşılaşmada süre alamamıştı.

BUGÜN DÖNÜYOR

Tam 811 gün sonra dönüyor! Paul Pogba yeniden sahalarda 1

Monaco teknik ekibinden gelen bilgilere göre Pogba, bugün Rennes deplasmanında sahalara dönmeye hazırlanıyor. Bu mücadele, yıldız futbolcunun yeni takımındaki ilk resmi mücadelesi olacak.

811 GÜNLÜK FUTBOL ÖZLEMİ

Tam 811 gün sonra dönüyor! Paul Pogba yeniden sahalarda 2

Pogba, son resmi maçına 3 Eylül 2023’te Juventus formasıyla çıkmıştı. O tarihten bu yana geçen 811 gün, hem sakatlıkların hem de aldığı 18 aylık doping cezasının etkisiyle futbolcunun kariyerinde büyük bir boşluk oluşturdu. Bu dönüş, yıldız ismin kariyerindeki en uzun aranın ardından gerçekleşecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sayı artıyor! 4 hakem daha tutuklandıSayı artıyor! 4 hakem daha tutuklandı
Kuralar çekilir çekilmez açıkladı! Yapay zekadan Türkiye tahminiKuralar çekilir çekilmez açıkladı! Yapay zekadan Türkiye tahmini
Anahtar Kelimeler:
transfer Sakatlık doping son dakika monaco pogba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Kuralar çekilir çekilmez açıkladı! Yapay zekadan Türkiye tahmini

Kuralar çekilir çekilmez açıkladı! Yapay zekadan Türkiye tahmini

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Hafta sonu ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

Hafta sonu ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.