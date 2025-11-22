Tam 811 gün sonra dönüyor! Paul Pogba yeniden sahalarda

Monaco’ya transferinin ardından yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle sahaya adım atamayan Paul Pogba için bekleyiş sona eriyor. Yaz transfer döneminde serbest oyuncu statüsünde Fransız ekibine imza atan 32 yaşındaki yıldız orta saha, henüz kırmızı-beyazlı formayla resmi bir karşılaşmada süre alamamıştı.

BUGÜN DÖNÜYOR

Monaco teknik ekibinden gelen bilgilere göre Pogba, bugün Rennes deplasmanında sahalara dönmeye hazırlanıyor. Bu mücadele, yıldız futbolcunun yeni takımındaki ilk resmi mücadelesi olacak.

811 GÜNLÜK FUTBOL ÖZLEMİ

Pogba, son resmi maçına 3 Eylül 2023’te Juventus formasıyla çıkmıştı. O tarihten bu yana geçen 811 gün, hem sakatlıkların hem de aldığı 18 aylık doping cezasının etkisiyle futbolcunun kariyerinde büyük bir boşluk oluşturdu. Bu dönüş, yıldız ismin kariyerindeki en uzun aranın ardından gerçekleşecek.