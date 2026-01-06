Osimhen'den tüm takıma tehdit: "Beni bırakın, Türkiye'ye dönüyorum!"

Galatasaray haberleri: Nijerya Milli Takımı'nda sular durulmuyor. Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu'nda Mozambik'i 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen "Süper Kartallar"da galibiyet sevinci, Victor Osimhen kriziyle gölgede kaldı. Nijerya basınından Arise News, milli takım kampında yaşanan büyük kaosu ifşa etti.

SAHADA TAKIM ARKADAŞIYLA KAVGA ETTİ

Nijerya'nın Mozambik'i farklı geçtiği maçta 2 gol atan Osimhen, mücadelenin 63. dakikasında takım arkadaşı Ademola Lookman ile saha içinde sert bir tartışma yaşadı. Pas alamadığı gerekçesiyle arkadaşına tepki gösteren Osimhen'in sinirleri gerildi.

Bu tartışmanın ardından 68. dakikada kendi isteğiyle oyundan çıkan yıldız futbolcu, yedek kulübesine gitmek yerine doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

"AKREDİTASYONU YAKAR, TÜRKİYE'YE DÖNERİM!"

Maçın ardından soyunma odasında sinir krizi geçirdiği iddia edilen Osimhen'in teknik heyete rest çektiği belirtildi. Nijerya basını, yıldız oyuncunun, "Akreditasyonumu iptal edin, hemen şimdi Türkiye'ye dönüyorum" diyerek kampı terk etmeye kalkıştığını yazdı.

Teknik direktör ve yöneticilerin Osimhen'i sakinleştirmek ve ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği, krizin güçlükle bastırıldığı ifade edildi.