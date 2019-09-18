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Tam bin 500 yıllık! Koruma altına alındı: Heyecanlandıran olay

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.09.2019 17:09 | Son Güncelleme

Mardin’in Derik ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi kırsalında yapılan kaçak kazıda, 1500 yıllık mozaik bulundu. Jandarma tarafından ele geçirilen bin 500 yıllık mozaik, Mardin Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

İlçe merkezine yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Göktaş Mahallesi kırsalında define için kaçak kazı yapıldığını görenler durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede, üzerinde çeşitli figürlerin yer aldığı mozaik tespit edildi. Mozaik, ekiplerin yaptığı işlemlerin ardından Mardin Müze Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Jandarma ekiplerinin zanlıların yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor. İl Kültür Turizm Müdürlüğünce söz konu alanda kazı yapılması için başvuruda bulunuldu. Uzman ekiplerin yürüteceği kazı ile alanın turizme kazandırılması hedefleniyor.

"TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Göktaş Mahallesi Muhtarı Barış Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaçak kazı yapılırken mozaik ortaya çıktığını belirterek Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen mozaik bulunmasının mahalle sakinlerini heyecanlandırdığını söyledi.

"Mozaik gün yüzüne çıkınca güzel şeyler ortaya çıkacak. Buranın binlerce yıl öncesine ait yerleşim alanı olduğunu düşünüyoruz. Turizme kazandırılmasını istiyoruz." diyen Yaşar, çalışmaları heyecanla beklediklerini aktardı.

Mahalle sakinlerinden Vezir Yaşar, mozaik bulunan alanın çok eski bir yerleşim alanı olduğunu tahmin ettiklerini aktararak şöyle konuştu:

"Defineciler zarar vermeden buranın keşfedilip turizme kazandırılmasını istiyoruz. Defineciler burayı kazarken ortaya çok güzel bir mozaik çıktı. Üzerinde güzel figürler var. Bunun yanında taştan su kuyuları var. Jandarmaya haber verildi, burası koruma altına alınmış. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Güzel bir çalışma ile eski bir yerleşim yerinin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Devletimizin buraya el atmasını istiyoruz. Güzel bir manzara ortaya çıkacak. Ülkemiz için bir zenginliktir. Bu kayıp şehrin ortaya çıkarılmasını bekliyoruz." (AA)

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