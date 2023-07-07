Tam kıvamında aşure tarifi! En lezzetli aşure tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Muharrem ayında birçok Müslüman vatandaş oruç, namaz gibi ibadetlerini gerçekleştirecek. Bu ay aynı zamanda aşure yapılıp dağıtılır, paylaşma ve kardeşlik bağları güçlenir. Aşure gününe az bir zaman kala tam kıvamında aşure tarifi internette araştırılıyor. Ana malzeme olarak buğday, pirinç, kuru fasulye, nohut, şeker ve su kullanılan aşure tarifine hangi malzemenin ne zaman konacağı aşurenin lezzeti açısından önemli. Peki aşure tarifinin malzemeleri nelerdir? İşte deneyenlerin tarifini soracağı aşure tarifi...