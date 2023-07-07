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    4. Tam kıvamında aşure tarifi! En lezzetli aşure tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    Tam kıvamında aşure tarifi! En lezzetli aşure tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    07.07.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Aşure tarifi, muharrem ayının yaklaşmasıyla beraber araştırılmaya başladı. Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. Günü Aşura günü olarak anılır. O gün birçok Müslüman vatandaş aşure pişirip komşularına dağıtır. Aşure tarifi birçok bakliyat, kuru meyve ve kuruyemişin bir araya gelmesiyle yapılan bir tariftir. Peki, tam kıvamında aşure nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla en lezzetli aşure tarifi...

    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 16
    Hazırlık Süresi 15dk
    Pişirme Süresi 50dk
    Kalori/Porsiyon -

    Muharrem ayında birçok Müslüman vatandaş oruç, namaz gibi ibadetlerini gerçekleştirecek. Bu ay aynı zamanda aşure yapılıp dağıtılır, paylaşma ve kardeşlik bağları güçlenir. Aşure gününe az bir zaman kala tam kıvamında aşure tarifi internette araştırılıyor. Ana malzeme olarak buğday, pirinç, kuru fasulye, nohut, şeker ve su kullanılan aşure tarifine hangi malzemenin ne zaman konacağı aşurenin lezzeti açısından önemli. Peki aşure tarifinin malzemeleri nelerdir? İşte deneyenlerin tarifini soracağı aşure tarifi...

    MALZEMELER

    • (15 Kaselik)
    • 2 su bardağı aşurelik buğday
    • 2 yemek kaşığı pirinç
    • 2 su bardağı haşlanmış nohut
    • 2 su bardağı haşlanmış fasulye
    • 150 gram kuru kayısı
    • 150 gram kuru incir
    • 150 gram kuru üzüm
    • 1 su bardağından biraz az fındık
    • 2 litre su (buğdayları pişirmek için)
    • 4 litre sıcak su (su azaldıkça eklemek için)
    • 1 tatlı kaşığı karanfil
    • 1 çay bardağı su (karanfili kaynatmak için)
    • 1,5 su bardağı sıcak süt
    • 3 su bardağı toz şeker
    • 1 fiske tuz
    • 1 fiske karabiber

    TARİF

    • İlk olarak nohut ve fasulye ayrı ayrı haşlanır.
    • Buğdayı yıkayıp tencereye alın, üzerine kaynar su ekleyip 10 dk kaynatın. Çıkan sarı suyu süzün. Aynı işlemi bir kez daha yapın ve suyu süzün.
    • Daha sonra üzerine 2 litre kadar su ekleyip, 50 dk kadar buğdayı kaynatın. (Akşamdan iki kez kaynatıp, suyunu süzerek daha sonra sıcak suda sabaha kadar bekletebilirsiniz. Akşamdan ıslatırsanız, 15 dk kaynatmak yeterlidir.
    • Kuru kayısı ve kuru inciri küçük küçük doğrayın.
    • Ardından doğradığınız bu meyveleri ve kuru üzümü geniş bir kaseye alarak üzerine sıcak su ekleyin ve bekletin.
    • Arada gerektikçe sıcak su ekleyin. Suyu azalan buğdaylarınıza biraz daha sıcak su ekleyin.
    • Yaklaşık 50 dk kadar kaynattığınız ve yumuşayan buğdaya yıkanmış pirinç, pişmiş nohut, haşlanmış fasulye, küçük halde doğranmış kayısı, incir ve kuru üzümünde suyunu süzerek ekleyin ve 15 dk kaynatın.
    • Küçük bir cezve içerisinde karanfil alın ve suyu da ekleyerek 10 dk kadar kaynamaya bırakın.
    • Bu sırada suyu azalan buğdayların üzerine tekrar sıcak su ilave edin.
    • Son olarak süzgeçten geçirdiğiniz karanfil suyu, fındık, sıcak süt, şeker, isteğe bağlı tuz, karabiber ekleyin ve 15-20 dk kaynatın.
    • Hazırladığınız aşureyi cam kaselere bölüştürün. Bu ölçüler ile 15 kase kadar aşure elde edilir.
    • Aşure kaselerde soğumak üzereyken üzerine fındık, fıstık, ceviz, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar tanesiyle süsleyebilirsiniz.
    • Aşurenin püf noktası kısık ateşte ağır ağır pişmesidir.

    AFİYET OLSUN!

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    Beş çayının vazgeçilmezi: Tam kıvamında mercimek köftesi tarifi!Beş çayının vazgeçilmezi: Tam kıvamında mercimek köftesi tarifi!
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