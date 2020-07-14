Tam kıvamında bohça kebabı tarifi

Türk mutfağının en çok tercih edilen yemeklerinden biri şüphesiz kebaplardır. Klasik kebap tarifi ile modern lezzetleri birleştiren bohça kebabı şık sunumu ve pratik yapımı ile dikkat çekiyor. Siz de bohça kebabı tarifi arayanlardan biriyseniz bu yazımız tam size göre! Bohça kebabı leziz iç harcı ve yumuşacık krebi ile sofralarınıza lezzet katacak!

MALZEMELER

İç dolgu:

500 gram dana kuşbaşı

1 su bardağı haşlanmış bezelye

1 büyük domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağ

Yarım su bardağı et suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Beşamel sos:

2 yemek kaşığı un

40 gram tereyağ

2 su bardağı süt

1 çay kaşığı beyaz biber

1 çay kaşığı tuz

1 defne yaprağı

1 tutam muskat cevizi rendesi

Krep için:

1 su bardağı un

1,5 su bardağı süt

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI