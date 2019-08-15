YEMEK

Tam yaz yemeği: Bamya kızartması

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 15.08.2019 12:05 | Son Güncelleme

Yazın en tazecik bamyalardan yapacağınız bu kızartmanın tadına bayılacaksınız! Üstelik bamyadan hoşlanmayanlar bile şu saatten sonra afiyetle yiyebilirler.

Tam yaz yemeği: Bamya kızartması

Klasik kızartma tariflerinden sıkıldıysanız bamya kızartması tam da size göre! Lezzeti ve pratik oluşuyla en sevilen yemek tarifleri arasına girmeye aday kendileri...

MALZEMELER
500 gr iri taze bamya
2 su bardağı un
2 adet yumurta
2 su bardağı galeta unu
1/4 çay kaşığı tatlı toz kırmızıbiber
1 çay kaşığı tuz
2 su bardağı ayçiçek yağı

YAPILIŞI

Bamyaların saplarını olabildiğince kısaltın ve bol tuzlu kaynar suda 5 dakika haşlayın.
Haşladığınız bamyaları kevgire alıp soğuk suda şoklayın.
Soğuyan bamyaları süzülmeye bırakın ve kağıt havlu yardımıyla kurulayın.
Elenmiş un, çırpılmış yumurta ve galeta ununu ayrı ayrı tabaklara alın. Galeta ununu, toz kırmızıbiber ilavesiyle harmanlayın.
Haşlayıp şokladığınız bamyaları sırasıyla; un, çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulayın.
Kızdırdığınız derin yağda hafif bir renk alana kadar kızartın.
Arzuya göre fazla yağını kağıt havlu yardımıyla aldığınız bamyaları, sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edin.

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