TAMAM MI ? DEVAM MI? 1 PUAN MESELESİ...

Union SG veya Monaco maçlarından sadece 1 puan alınabilse bugün 10 yapmış ve son 2 maça kala çok daha rahat bir durumda olacaktık. İç sahada binlerce taraftarın önünde Union'a yenil, gel bir de Monaco'ya 2.yarıda tek bir atak dahi yapamadan mağlup ol sonra neden sıkıntı yaşıyoruz!

Şimdi aldık kalemi defteri hesap yapıyoruz tek tek. Matematik basit 2 maça kala 1 beraberlik al ve konu bitsin. 10 puan yaparsak %99 ihtimalle ilk 24'e kalırız. Burada sıkıntı yok. Ama önce İstanbul'da Atletico Madrid'e ardından İngiltere'de Manchester City'ye yenilirsek vay halimize... Averaj hesaplarız averaj! Tıpkı Liverpool'a karşı olduğu gibi daha kompakt olarak savunmada kalıp, direkt hücumlarla rakibimizi yenmeye çalışmalıyız. Atletico Madrid çok sert, dinamik, güçlü ve yetenek seti yüksek bir takım. Hiç öyle iç saha havasına girip önde baskı ve açık oynamadan, maçın önemine göre plan belirleyip en kötü 1 puan alarak maçtan ayrılmamız lazım. Bu kadronun hak ettiği de, bu tararftarı hayal ettiği de ilk 24'e kalmaktır. Kalınmalıdır da...

BIRAKIN DA ''AŞKIN OLAYIM'' OLARAK KALSIN...

'Aşkın Olayım' şarkısıyla bir döneme damgasını vurmuş ve bir nesli Galatasaraylı yapma konusunda etkisi olduğu açıkça görülen Mauro Icardi yakın zaman önce bir mesaj yayınladı. Icardi, ''Icardi birkaç ay daha sizinle kalacak. Keyfini çıkarın, sonra beni özleyeceksiniz." mesajıyla birlikte bence artık yolun sonunu gösterdi bize. Böyle mi olmalıyıdı? Belki de evet böyle olmalıydı...

Futbol her daim değişen, gelişen dinamiklere sahip bir oyun. Bugün iyi dediğine, yarın kötü diyebiliyorsun. Bunlar oluyor bu oyunun içinde. Taraftarı da anlayabiliyorum çünkü bugünün Şampiyonlar Ligi seviyesinde artık Icardi'li bir 11 maalesef düşünülemez. Golcülüğü hala top seviyede ama tempo ve fizik olarak özellikle sakatlığından sonra o kadar düştü ki gözden çıkarılabilir oyuncu haline geldi Icardi. Bunu ne bizler taraftar olarak görmek isteriz, ne de Icardi kendine o hali yakıştırabilir. Mesele para puldan ziyade bir hatır meselesi. Bırakın artık da hatıralarımızdaki Mauro Icardı portresi ''Aşkın Olayım'' ile kalsın. Tarafarı kendine aşık eden Icardi'den nefret objesine dönüşmesin bu olay. Hatırlarda güzel kalması dileğiyle...