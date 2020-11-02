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Tamamı doğal gıdalardan oluşuyor: Anne burger

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 02.11.2020 07:49 | Son Güncelleme:
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Tamamı doğal gıdalardan oluşuyor: Anne burger

Samsun'un Havza ilçesinde İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Üretim Kooperatifi'nde hem aileleri hem de çocukları mutlu edecek bir ürün ortaya kondu. kooperatifte yapılan tamamı doğal gıdalarla hazırlanan anne burger, eşsiz lezzeti ve sağlıklı oluşuyla herkesten tam not aldı.

Üreten ve üretmek isteyen kadınlardan oluşan İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Üretim Kooperatifi'nde yapılan işler herkes tarafından takdirle karşılanıyor. İmece usulü çalışmayla birlikte kooperatifleşme bilinci ile üreten kadınlar evlerde yaptıkları tamamı el emeği ve doğal olan gıda ürünlerini dükkanda satışa sunuyor. Ayrıca bir araya gelen kadınlar çocukların daha sağlık beslenebilmesi için 'Anne Burger' üretimine başladı. Organik sebzelerin ve sağlıklı köftenin, Havza'nın 'pıtıl' diye bilinen ekmeğiyle bir araya gelmesiyle eşsiz bir lezzet ortaya çıkaran kadınlar markalaşma yolunda hızla ilerliyor. Çocukların uğrak yeri olan dükkanda kadınlar üreterek ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Kooperatifte görev yapan Nihal Baştuğ, "Biz Havza'da kadınlar tarafından bir kooperatif kurduk. Biz kadınlar olarak gönüllük esası ve birlik beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Amacımız tüm kadınlara ulaşabilmek ve onların sesi olmaktır. Ben değil biz diyerek bir araya geldik. Bir 'Anne Burger' yaptık. Çocuklara daha sağlık şeyler beslemek istiyorum. Bunun için 'Anne Burger' yapmak istedik. Dışarıda katkılı ekmek, katkılı köfte yedirmemek için kendimiz yaptığımız bir yemeği yedirmek istedim. 'Anne Burger' yemek isteyen çok kişi oluyor. Markalaşma ile ilgili Havza Ticaret Odası ile iletişime geçildi" dedi.

Kooperatifte görev yapan Ayşegül Arslan ise, "Havza'da üreten, çalışan kadınlar ulaşmak onlara destek olmak adına oluşturduğumuz kooperatifte imece usulüyle çalışıyoruz. Kırsaldaki kadınlara ulaşmak, onlara pazar alanı oluşturmak istiyoruz. Raflarda yer alan ürünler bize güç katacaktır. Bingül Alış hocamız önderliğinde kurulan bu kooperatifte üretmeye devam ediyoruz. Bizi destekleyen Havza Kaymakamlığına, Havza Belediyesine, Havza Ticaret ve Sanayi Odasına ve tüm Havzalılara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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