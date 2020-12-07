Tamer Karadağlı 25 yıl önce Arzu Balkan'a yazdığı Osmanlıca mektubu paylaştı

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında evinde arşivini karıştırırken eline geçen bir mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

25 yıl önce 1995 yılında Gaziantep Orduevi'nde askerliğini yaptığı günlerde flörtü olan kız arkadaşı ve daha sonra nikah masasına oturacağı Arzu Balkan'a yazdığı mektup sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çevresini yaktığı mektup kağıdına Osmanlıca olarak yazarak hitap ettiği Arzu Balkan'a duygularını hislerini anlatan Karadağlı, mektubu yazarken Gaziantep Orduevi'nin kütüphanesindeki kitaplardan faydalandığını söyledi.

"ESKİ İLİŞKİLER NE KADAR TEMİZ VE EMEK VERİLEN ŞEYLERMİŞ"

Tamer Karadağlı o mektubun hikayesini şöyle anlattı:

"Askerlik yaptığım zamanlarda Arzu ile de flört ediyorduk. Bana bir gün eski İngilizce ile yani Shakespeare İngilizcesi diyeceğimiz ağır bir İngilizce ile müthiş bir mektup yazmıştı. Asker mektupları açılıp okunur ya, okunmasın diye böyle bir şey yapmış. Bende altta kalmamak için bir gün boyunca uğraşıp ona karşılık Osmanlıca olarak duygularımı anlattığım bir mektup yazdım. Çok yaratıcı bir mektuplaşmaydı aramızdaki. Geçen hafta sonu da elime geçince Arzu'nun da izniyle paylaşmak istedim. Çok büyük ilgi gördü. Günümüzde teknolojik kısa mesajlaşmalar yapanlara yaratıcılık ve emek verme konusunda örnek olsun istedim. Eski ilişkiler ne kadar temiz ve emek verilen şeylermiş."